Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Kızılay Kan Merkezi’ni ziyaret etti. Alan, özellikle kıyafet anlamında ikinci el ge tirilmemesi yönünde çağrıda bulundu.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Kızılay Kan Merkezi’ni ziyaret etti. Alan, özellikle kıyafet anlamında ikinci el ge tirilmemesi yönünde çağrıda bulundu.

Kızılay ziyaretinde Belediye Başkanı Ömer Selim Alan’ı Türk Kızılay Derneği Zonguldak Şube Başkanı Murat Kanlı karşılayarak kan bağışları ve yapılan yardımlar hakkında bilgiler verdi. Buradaki çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Alan şöyle dedi:

"Gerçekten çok büyük bir acı yaşıyoruz. Milletimizin, ulusumuzun başı sağ olsun. Sabahın erken saatlerinde deprem haberi ile uyandık hepimiz. O saatten bu yana Zonguldak’ta kan bağışı anlamında ve yardım anlamında vatandaşlarımız Kızılay’a akın ediyorlar. Valilikte bulunan Vakıf’a ve belediyemizde bulunan yardım noktasına birçok yardımlar yapılıyor. Duyarlı vatandaşlarımız telefonlarımızı susturmuyorlar ’biz nasıl yardımcı olabiliriz’ diye devamlı bize soruyorlar. Bizden bilgi almak istiyorlar. Merkezde; 81 ünite, il genelinde ise 250 ünite kan bağışı yaptı buradaki kalabalığı görüyorsunuz. Hem kan bağışı anlamında hem de yardım anlamında vatandaşlarımız burada kuyruk oluşturmuş durumdalar. Kızılay Kan Merkezi’mizde mesai mefhumu şu andan itibaren kalkmıştır. Kan bağışlamak isteyenler ya da yardım etmek isteyen vatandaşlarımız Kızılay’ımıza istediği vakitte gelebilirler. Kızılay Şube Başkanlığı, AFAD koordinesinde yardımları kabul ediyor. İnşallah ilk yardım tırını bugün doldurmaya başlıyoruz. Yardım edenlerden özellikle bir ricamız var; bu çok önemli. Buradaki arkadaşlarımızın daha koordineli ve daha hızlı şekilde çalışmasını sağlamak istiyorsak lütfen ikinci el giysi ge tirmeyelim. Onun dışında gıda yardımlarını kabul ediyoruz. Ayrıca ikinci el soba olabilir ama ikinci el kıyafet asla olmaz. Kızılay gönüllülerimiz, muhtarlarımız gençlerimiz hepsi buradalar. İkinci el eşya geldiğinde işimiz daha da uzuyor. Zaman kaybı oluyor hakikaten rica ediyoruz. Kızılay Kan Merkezimiz şu anda sabaha kadar açık olacak vatandaşlarımızın bunu bilmesini istiyoruz. Muhtarlarımızla birlikte biz de buradayız. Boş koliye çok ihtiyacımız var. Biz zaten tüm firmalarımızı aradık olumlu dönüşler aldık. Vatandaşlarımız da ge tirebilirlerse özellikle koli ge tirsinler. Bunların dışında ayni yardımda bulunmak isteyenler burayı tercih edebilirler. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızda Valilik ve Belediye olarak yardım hesap numaralarını paylaştık. Belirtilen İban’a maddi yardımlarımızı bekliyoruz. Depremzedeler için. İnşallah yaraları en kısa sürede saracağız. Şu anda enkaz altında bekleyen vatandaşlarımızı umarım ailelerine sağ salim ulaştırırız. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun."