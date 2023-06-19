Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, yerel bir gazetede çıkan ‘belediye işçilerine ahlaksız teklif’ haberine yanıt vererek, işçilerle konuşmasının normal olduğunu ve aralıklarla işçilerle sohbet ettiklerini açıkladı.

Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan gündeme dair açıklamalarda bulundu. Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, 2 ton suya 181 TL para ödediğini iddia eden Mithat K. isimli vatandaşın yanlı bir paylaşımda bulunduğunu ifade ederek, Zonguldak Belediyesi ile Çaycuma Belediyesi’nı kıyaslamasına şöyle cevap verdi:

"Bu ev başka birinin üzerine kayıtlı. Ön ödemeli kartlı sistem sayaç var. Bu arkadaşımız çocuğunun eğitimi için anladığımız kadarıyla sebebiyle gelmiş. 29.08.2022 tarihinde 19 ton su yüklemesi yapılmış. 10 ay boyunca hiç bir yükleme yapılmamış. 14 Haziran günü gelmiş 1 ton su yüklemiş bununla bedeli 9 TL artı KDV. Kendisine de 181 TL fatura çıkarmış arkadaşlarımız. Arkadaşımız bunu incelemektense kendisinin de Çaycuma Belediyesi’ne yakınlığını herkes biliyor. Daha önce de bu tür söylemleri olmuş. Yanlı bir haber olmuş. Bu arkadaşın 10 ay boyunca katı atık bedeli 164 TL. 4 TL’de sayaç bakım ücreti. 9 TL KDV’de 1 ton su ücreti.181,48 kuruş. Çaycuma Belediyesi, sen vatandaşın yüzüne nasıl bakıyorsun. Biz vatandaşın yüzüne gayet güzel bakıyoruz. Hiç bir sıkıntımız yok. Söylemlerin doğru olmadığı kanaatindeyiz. Kendisi bizim gibi düşünmeyen karşı görüşlü bir arkadaş olduğu için , böyle bir paylaşımda bulunmuş. Zaten biz göreve geldiğimiz günden beri bu tür haberleri haber taşıyor zannedip sadece Ömer Selim Alan’ı toplum nazarında itibarsızlaştırmaya çalışıp karalamaya çalışan yıllardır da tutup sergilemeye çalışan malum arkadaşımız haber yapmış. Bir ton su almış bu arkadaşımız 9 TL artı KDV, birde katık su ücreti 164 TL olduğu için 181 TL fatura çıkmış. 2 ton su aldım 181 TL fatura çıktı. Hiç doğruluğu olmayan ben bu haber yapanı da belediyemizi zan altına koyanları kınıyorum."

Başkan Alan ayrıca yerel bir gazetede çıkan ‘işçilere ahlaksız teklif’ haberine ise yanıt vererek, kendisinin belediye işçileriyle konuşmasının gayet normal olduğunu ve aralıklarla işçilerle sohbet ettiklerini açıkladı. Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, yeni işe başlayan arkadaşlarla hep sohbet ettiklerini ifade ederek, “Dört yılı aşkındır sürekli yanlı haberleriyle böyle bizleri, belediye başkanı olarak şahsımı, belediyemizi, zan altında bırakmak için, karalamak için, iftira atmak suretiyle yayın anlayışını sürdüren malum gazeteci, böyle de bir haber yapmış. Başlık olarak ‘Başkandan işçiye ahlaksız teklif’ tabii içeriği okuyunca ben biraz güldüm. Şaşırdım yani dedim acaba bunu ne düşünüp de haber niteliği taşıyarak yaptı diye. Biz görevimiz süresince yeni işe başlayan arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz zaten. Peyderpey aralıklarla ve haberde yazanların doğruluk payı var ama eksik yazmışlar. Biz çok daha fazlasını konuştuk arkadaşlarımızla, sohbet ettik. Dedik ki bugüne kadar emekleriniz için teşekkür ederiz. Ama malum önümüzde bir yerel seçim var. Dokuz ay gibi kısa bir süre kaldı. Biz sizlerden daha çok gayret bekliyoruz, daha çok hassasiyet istiyoruz. Bugüne kadar yapmış oldukları katkılar için, vermiş oldukları emekler için hepsine tek tek teşekkür ettim. Biz bunu zaten şantiyelerimizde olsun, belediyemizde olsun, gördüğümüz zaman bu sohbetleri yapıyoruz. Konuştuklarımızın içinde illegal, kanuna aykırı olabilecek ya da belediyenin tüzel kişiliğine ya da şahıslara zarar verecek, karalayacak, ötekileştirecek, ayrıştıracak hiçbir şey konuşmadık ama malum gazeteci arkadaşa da buradan bir çağrım var sizlerin vasıtasıyla. Eğer çok merak ediyorsa Zonguldak Belediye Başkanı mesai arkadaşlarıyla, çalışanlarıyla ne konuşuyor diye bir dahaki toplantıya kendisini de davet edelim. Hatta canlı yayın da yapsın. Biz bunu zaten arkadaşlarımızla her zaman yapıyoruz. Malum seçim yanaşmıştır ben Zonguldak Belediye Başkanıyım ve seçimle buraya geldim ve herkesten o istediğim gibi arkadaşlarımla da bunu konuşmam gayet normal.”

‘Gönlümden geçen Zonguldak’ın Büyükşehir olması’

Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Zonguldak’ın Büyükşehir olmasını istediğini söyleyerek, “Bir Zonguldaklı olarak benim isteğim, gönlümden geçen Zonguldak’ımızın büyükşehir olmasıdır. Ereğli Belediye Başkanı Belediye Başkanımızdır. Saygımız sonsuzdur. Benim yorumum, benim kalbimden geçen, yüreğimden geçen isteğim Zonguldak’ımızın, cumhuriyetin ilk vilayeti, emeğin başkenti, kömürden sonra da doğal gazıyla beraber, Türkiye yüzyılının enerji başkenti olmasını düşündüğümüz, arzu ettiğimiz Zonguldak’ın biz büyükşehir olmasını istiyoruz” diye konuştu.

‘Kömürspor’a destek verilirse Süper Lige çok rahat çıkar’

Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Zonguldak Kömürspor’a destek verildiği takdirde çok rahat bir şekilde Süper Lige çıkabileceğini söyleyerek, “Sporla ilgili elimden gelenin fazlasını yaptığımı, kulüp başkanımız da biliyor. A.Ş’nin başına gelen bir Hakan Bey de biliyor. Basın sözcüsü Şükrü Bey’den tutun, Masör İsmail kardeşime kadar teknik heyete kadar ben Zonguldak Belediyesi olarak, Ömer Selim’i alarak, elimden geleni, fazlasını yapıyorum. Herkes elimden geleni bir sıkıntı olmaz. Ama sadece yapmayıp akıl verip karşı taraftan bir şey beklemek de doğru değil. Zonguldakspor bizim ortak paydamız. Bu şehrin ortak değeri, taraflı tarafsız. Hepimizin galip olduğu zaman mutlu olduğu, mağlubiyet her zaman yüzümüzün ekşiliği ortak sevdamız, ortak paydamız. Ben Zonguldak Belediyesi olarak kendi şahsım adına elimden gelenin fazlasını yapıyorum. Diğer kamu kurumları başta olmak üzere hayırsever iş insanlarının ve Zonguldak’tan ekmek yiyenlerin de bu konuda bir bütünlük sağladığı zaman bu konuların çok kolay çözülebileceği Zonguldakspor’umuzun hak ettiği yer olan Süper Lig’de çok rahat Şekilde bizleri temsil etmesi içten bile değil “dedi.