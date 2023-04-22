Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, bayram dolayısıyla İYİ Parti ve MHP’ye ziyaretler gerçekleştirdi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan bayram ziyaretlerine devam etti. Heyet İYİ Parti ve MHP İl Başkanlıklarına ziyaret gerçekleştirerek bayramlarını kutladı.

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Ömer Selim Alan, “İYİ Parti Zonguldak İl Başkanlığı ve MHP Zonguldak İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek bayramlarını tebrik ettik. Rabbim hayır ve sağlıkla nice bayramlara erişmeyi nasip etsin inşallah” ifadelerine yer verdi.