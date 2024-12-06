Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan, yakın zamanda yapımına başlanacak Fırat Üniversitesi Hastanesi’nin yeni yerleşkeye taşınmasının sosyal, ekonomik ve afet yönetimi açısından önemli sakıncalar doğuracağını ifade ederek, yeni hastane yapılsa dahi mevcut hastanenesin fonksiyonunun devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Elazığ ilimizde 1984 yılından itibaren kesintisiz sağlık hizmeti sunmakta olan Fırat Üniversitesi Hastanesi’nin Malatya yolu Harput Yerleşkesinde yapılacak 800 yataklı yeni bir hastaneye taşınmasının Elazığ’ı sosyal, ekonomik, sağlık, istihdam ve daha pek çok alanda olumsuz etkileyeceğine dikkat çeken Başkan Alan; “Mevcut hastane, bulunduğu merkez lokasyon itibarıyla kolay erişilebilirliği, halkın yoğunlukla yaşadığı mahallelere yakınlığı ve şehrin işlek noktalarına olan bağlantıları sayesinde ilimizin sağlık hizmetlerinde önemli bir yer tutmaktadır. Yeni yerleşkede inşa edilecek hastane, bu merkezi konumdan uzak olması nedeniyle ulaşımda sorunlara yol açabilecektir. Bu durum, başta yaşlılar ve engelliler olmak üzere, sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için önemli bir erişim zorluğu oluşturacaktır. Şehir merkezinden uzak bir noktada yer alması, sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliğini olumsuz etkilemekle kalmayacak, aynı zamanda kent merkezine dayalı ticaret, esnaf ve istihdam alanlarında da negatif sonuçlara neden olacaktır” dedi.

Mevcut hastanenin hasta popülasyonu dikkate alındığında, mevcut yapının şehir merkezine olan katkılarının açıkça görüleceğine dile getiren Başkan Alan; “Hastanede günlük ortalama 3 bin 500 poliklinik muayenesi, yaklaşık 2 bin acil muayene, bin 100 yatan hasta ve bin 100 refakatçi, ortalama 4 bin ziyaretçi ve yaklaşık bin 800 çalışan bulunmaktadır. Bu yoğunluk, çevredeki esnaf ve diğer hizmet sektörleri için önemli bir gelir kaynağı ve ticari hareketlilik oluşturmaktadır. Bu hareketliliğin şehir dışındaki bir alana taşınması, şehir merkezinde ekonomik daralma ve işsizlik risklerini artıracaktır” diye konuştu.

Hastanenin şehir merkezinden uzak bir konuma taşınmasının, şehir halkının hastaneye ulaşımını zorlaştıracağını ifade eden Alan; “Özellikle yaşlılar, engelli bireyler ve kronik hastalıkları olan vatandaşlar açısından, yeni hastanenin merkezi konumda olmaması, sağlık hizmetlerine erişimde büyük bir engel teşkil edecektir. Bu durum, vatandaşların rutin kontroller ve acil durumlar için daha fazla çaba ve zaman harcamasını gerektirecek, sosyal yaşamlarını olumsuz etkileyecektir” şeklinde konuştu.

Hastane taşındığında başta Medikal, eczane, lokanta, unlu mamuller, minibüs ve taksi işletmeleri, şarküteriler ve yerel marketler, ayakkabıcılar ve giyim mağazaları, kitap ve kırtasiyeciler, manavlar gibi birçok esnaf gurubunun mağdur olacağını ifade eden Başkan Alan, “hastanenin mevcut konumundan uzak bir bölgeye taşınmasının bölgeye ve böğe esnaflarına vereceği zararlar göz önünde bulundurularak mevcut hastanenin fonksiyonunun devam ettirmesine ve bölgenin ticari ve sosyal canlığının devamın yönelik yetkililerin adımlar atmalarını bekliyoruz” dedi.