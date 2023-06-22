Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, mülkiyet sorunun çözüme kavuşturulmaya başlandığını açıkladı.

Başkan Alan, Terakki Mahallesi’nde 204, Birlik Mahallesi’nde 180, Ontemmuz Mahallesi’nde 77, Asma Mahallesi’nde 71, Mithatpaşa’da 60, Kozlu Güney 85, Kozlu Kılıç 53, Taşbaca 59, Çaydamar 53, Karaelmas 43 olmak üzere bin tebligat gönderildiğini açıkladı. Başkan Alan açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Taşkömürü Havzasında bulunan taşınmazlara ilişkin mülkiyet sorunlarını çözüme kavuşturuyoruz. Havza-i Fahmiye olarak bilinen taşkömürü havzasının sınırları içinde kalan arazilere ilişkin mülkiyet sorunları yüz yılı aşkın bir süredir çözülememişti. Uzun yıllardır devam eden bu mülkiyet sorununun çözümü için şimdiye kadar hükümetlerimiz döneminde birçok düzenleme hayata geçirildi. Yapılan bu düzenlemeler ile Zonguldak’ımızda bulunan taşınmazların hak sahiplerine satışı kolaylaştırıldı. Bununla birlikte, satışı yapılan bu arazilerden ecrimisil alınmaması, ödenmiş olan ecrimisil bedellerinin ise satış bedelinden mahsup edilmesi sağlandı. Bu kapsamda yaklaşık 200 milyon TL ecrimisil bedelinden vazgeçildi. Yapılan bu değişiklikler sonucunda Milli Emlak Müdürlüğü bugüne kadar 25 bin 400 vatandaşımızın satış işlemini tamamladı. Bu nedenle emeği geçen tüm Milletvekillerimize ve Milli Emlak Genel Müdürümüz başta olmak üzere tüm personeline teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu yıl yapılan düzenleme ile de, 1999 yılına ait Kanundaki kısıtlamalar nedeniyle satış yapılamayan 6 bin 220 hak sahibi vatandaşımıza satış yolu açılarak onlar da tapularına kavuşturulacaktır."