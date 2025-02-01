Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, 6’ncı bölge teşviklerinin bir yıl uzatıldığını açıkladı.

Elazığ’da uygulanan teşvikte 6. bölge avantajlarının devam edip etmeyeceği merak konusu olmuştu. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan müjdeyi verdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla teşviklerin süresinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı. Başkan Alan sosyal medya hesabından konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

‘’Uzun süreden beri süresinin uzatılması konusunda yaptığımız mücadele sonucu ‘Cazibe Merkezi Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi hakkındaki karar Resmi Gazetede yayınlanarak ilimizin 6. bölge imkanlarından faydalanması süresi 1 yıl uzatılmıştır. İş dünyası olarak yeni yatırımların önünü açacak bu kararın alınmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, ilgili Bakanlarımız, milletvekillerimiz ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun’’.