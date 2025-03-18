Fırat Üniversitesi’ne ait yeni hastanenin inşaatının yapılıp taşınmasının ardından mevcut hastanenin ’İhtisas Hastanesi’ olarak düzenlenmesi, kentin sağlık üssü olma konumunu yükseltip pekiştireceğini dile getiren Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, "İş dünyası olarak teklifimiz; bu hastanenin ülkemizde kamuya ait sadece dört ilimizde bulunan ve son yıllarda önemli bir ihtiyaç haline gelen kemik hastanesi olarak hizmet vermeye devam etmesidir" dedi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Fırat Üniversitesi tarafından Kesikköprü Harput Yerleşkesinde yapılacak 800 yataklı hastanenin faaliyete girmesinin ardından mevcut üniversite hastanesinin ‘Kemik Hastanesi’ olması çağrısında bulundu.

Son yıllarda sağlık alanındaki yatırımlarla Elazığ’ın, bölgesinde bir sağlık merkezi haline geldiğini ifade eden Başkan İdris Alan, "Elazığ TSO olarak Fırat Üniversitesi’nin 800 yataklı olarak yapacağı yeni hastanenin yeri ile ilgili çekincelerimizi ortaya koyarken, yeni hastaneden ziyade mevcut hastanenin fonksiyonunun ne şekilde devam edeceğine dair endişelerimizi kamuoyu ile paylaşmıştık. Eski Devlet Hastanesi ve SSK Hastanesinin taşınması sonrası bölgede yaşanan sorunlar ve özellikle esnaflarımızın zor durumda kalması gerçeğinden hareketle aynı problemin bu kez de yeni üniversite hastanesi yapıldıktan sonra mevcut hastane bölgesinde de yaşanmaması adına ortaya koyduğumuz çekincelerle ilgili hem milletvekillerimiz hem de Fırat Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Fahrettin Göktaş açıklama yaparak hastanenin ihtisas hastanesi ya da ikinci basamak hastane olarak hizmetine devam edeceğini dile getirdi. Bizler öteden beri yeni hastanenin yapılacağı yerden ziyade mevcut hastanenin işlevinin devam etmesi ve bölgedeki ticari canlılığın korunması yönünde çağrılarda bulunduk. Bu çağrılarımıza uygun olarak milletvekillerimiz ve rektörümüzün açıklamalarını olumlu ve memnuniyet verici görüyoruz" diye konuştu.

Fırat Üniversitesi’ne ait yeni hastanenin inşaatının yapılıp taşınmasının ardından, mevcut hastanenin ’İhtisas Hastanesi’ olarak düzenlenmesi, Elazığ’ın sağlık üssü olma konumunu yükseltip pekiştireceğini aktaran Başkan Alan, "Milletvekillerimiz ve rektörümüz mevcut hastanenin İhtisas Hastanesi olması yönündeki açıklamalarından hareketle Elazığ iş dünyası olarak teklifimiz; bu hastanenin ülkemizde kamuya ait sadece dört ilimizde bulunan ve son yıllarda önemli bir ihtiyaç haline gelen kemik hastanesi olarak hizmet vermeye devam etmesidir. Şu an ülkemizde Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamuya ait Ankara, İstanbul, Isparta ve Trabzon olmak üzere sadece dört Kemik Hastanesi bulunmaktadır. Bölgemizde; Doğu, Güneydoğu bölgesine hitap edecek bir kemik hastanesine şiddetle ihtiyaç bulunmakta ve coğrafi konumu itibarıyla bu bölgelere eşit uzaklıktaki şehir de Elazığ olarak görülmektedir. İlimizin sağlık alanında daha da güçlenmesi ve bölgesinde bu alanda bir cazibe merkezi haline gelmesi için Kemik Hastanesinin Elazığ’da kurulmasına yönelik adımların bugünden itibaren atılması gerektiğini, bu projenin hayata geçmesi için milletvekillerimiz ve rektörümüzden gerekli adımları atmalarını Elazığ olarak bekliyoruz" ifadelerini kullandı.