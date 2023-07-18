Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, liman, saat kulesi ve imarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, limanda hayata geçirmek istedikleri otopark projesinden vazgeçtiklerini söyleyerek, halkın yüzde 85’nin limanın kaldırılmasını istediğini ancak yüzde 15’lik kesimin sesinin daha çok çıktığını söyledi. Başkan Alan, halkın beğenisine sundukları saat kulesi projesinin ise 29 Ekim’de hayata geçeceğini ifade etti. Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan ayrıca Zonguldak’ta bin 800’den fazla alanın imarsız olduğunu ve kendi dönemlerinde bu sorunu çözüme kavuşturacaklarını belirtti.

‘Limanla ilgili tasarrufumuz yok’

Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, limanla ilgili bir tasarrufları olmadığını söyleyerek, ”Bizim limanla ilgili tasarrufumuz yok. Niyetimiz olsa dört sene beklemezdik. Zonguldak’ta herkes beni iyi tanıyor. Bizim limanla ilgili yaptıklarımızı görmek istemeyenler böyle kaşımaya çalışıyorlar. Ben göreve geldiğimizde limanın içerisinde akaryakıt istasyonu yoktu. Ne yazık ki komşu illerimizde vergisi düşük ÖTV’siz akaryakıt alındığı için tercih edenler vardı. Zonguldak’ta RO-RO ticaretini engelliyordu. Ukrayna-Rusya arasındaki malum durumdan sonra durma noktasına geldi. Sizlerin vasıtasıyla dile getirmiştik otopark planlıyorduk orada. Baktık ki Rusya ile konteynır anlaşması yapılmış. Ticaret Sanayi Odası olsun iş verenler olsun yatırımcılar olsun TTK’dan izin almak kaydıyla ona da destek vermek için akaryakıt istasyonunu ben imzaladım. Otopark planını anlattık ikna ettiler bizi. Ticaret durmasın daha da çok olsun diye ondan da vazgeçtik. Her ne hikmetle bazı arkadaşlarımız limanla ilgili düşüncemiz varmış gibi algı oluşturmaya çalıştı. Bir düşüncemiz olsa sizleri çağırır çatır çatır niyetimizi söyleriz. Hiç kimseden bir çekincemiz yok. Limanın iyi olmasını en çok isteyenlerden biri benim. Orayla ilgili videolar paylaştık sorunlarını biliyoruz videolar gönderdiler. Hala de devam ediyor sorunlar. Yüzde seksen beşe yakını kaldırılmasını istiyor. Çatalağzı Termik santralinin orada atıl bir liman var. Oraya alabiliriz demişlerdi. Eren limanı var. Bunu şehirden kaldıralım toz yutmayalım demek suç oldu. Daha bir şey söylemiyorum. Yüzde on beşlik kesimin sesi daha çok çıkıyor” dedi.

"29 Ekim’de saat kulesi projesi hayata geçecek"

Saat kulesi projesini 29 Ekim’de hayata geçireceklerini ifade eden Başkan Alan, “Saat kulesi ile ilgili vatandaşımız 3 tane alternatif sunmuştuk. Beğenilen model şuanda yapım aşamasında. Bununla ilgili şuanda görüştük. En geç 29 Ekim’de cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Zonguldak’ta saat kulesi yerinde olacak” diye konuştu.

"1800’den fazla alan imarsız"

Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Zonguldak’ta 1800’den fazlanın alanın imarsız olduğunu söyleyerek, “İmar müdürlüğümüz gerekli çalışmalarımızı yapıyorlar. Ağustos 17’ye kadar yasal süre bir ay. Biran önce askıdan iner. Vatandaşlarımızın yüzde 74’nün imar hakkının olmadığı bir şehirden bahsediyoruz. 2500 hektarlık bir alanı kapsayan 600 hektarın imarı var. 1800’den fazla hektar imarsız. Zonguldak’ın en büyük sorunu. İnşallah bu sorunda bizim dönemimizde tarihe gömülecek” dedi.