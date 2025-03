Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, geleneksel iftar programları kapsamında bu kez basın camiasını ağırladı.

Düzenlenen iftar programına, ev sahibi Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, TSO Meclis Başkanı Sedat Karataş, Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti ile Elazığ Kent Konseyi Başkanı Nafiz Koca, Elazığ Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa Doğan, Elazığ Medya, İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği (ELMİYAD) Başkanı Fırat Öztürk ve ilimizde görev yapan ulusal ve yerel medya kuruluş temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Ramazan ayının manevi atmosferinde, kurdukları gönül sofrasında şehrin her alanda gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayan basın mensuplarıyla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Elazığ’ın güçlü medeniyet birikimiyle olduğu kadar kadim basın kültürüyle de güçlü bir şehir olduğunun altını çizen Başkan Alan, "Siz değerli basın mensuplarımız, bizim için her zaman istisnai bir yere sahip oldunuz. Çünkü sizler, bir mesleği icra etmenin ötesinde toplumun sesi, vicdanı, gören gözü işiten kulağı olmak gibi bir sorumluluğa sahipsiniz. Sizler, sadece haberleri aktaran birer iletişim aracı değil, aynı zamanda şehrin gelişimine yönelik adımlar ve sorunların çözülmesi noktasında kamuoyunun oluşmasında da birincil derecede rol sahibisiniz. İnanıyorum ki her biriniz yüreğinde bu şehri daha iyi bir geleceğe taşıma arzusu taşıyor ve bunun için gayret ediyorsunuz. Bu bilinçle hareket ediyorsunuz. Sizlerle bizleri bir araya getiren temel unsur da budur. Hepimizin ortak amacı, Elâzığ’ı daha güçlü, daha yenilikçi ve daha sürdürülebilir bir şehir haline getirmektir’’ dedi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak, şehrin kalkınması ve refahı için sürekli olarak yeni projeler geliştirmeye, çözümler üretmeye ve her alanda ilerleme kaydetmeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Alan, yatırımcıların sorunlarını ve şehrin beklentilerini her platformda yetkili mercilere ileterek, çözüm oluşturmaya gayret ettiklerini kaydetti. Şehrin dinamikleri olarak birlikte hareket etmenin önemini vurgulayan Başkan Alan, "Bu yolculukta en büyük gücümüz sizlersiniz. Sizin aracılığınızla hem şehrimizdeki gelişmeleri daha geniş kitlelere ulaştırabiliyor hem de toplumumuzun ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde çözüm arayışına giriyoruz. Sizlerin güçlü ve doğru haber aktarımı, şehirdeki olumlu değişimlerin daha hızlı ve etkili bir şekilde hayata geçmesine katkı sağlıyor. Bunun en güzel örneklerinden birini bir süre önce yaşadık. İlimiz iş dünyası ve şehrimizin her alanda kalkınması için çok önemli ve elzem olan teşvik yasasının süresinin uzatılması konusunda Elazığ basınımızın yanımızda yer alarak sergilediği kararlı tutum, elde edilen başarıda önemli rol oynamıştır. Bu şehrin geleceği adına kalkınması adına attığımız her adımda yanımızda olduğunuzu görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Verdiğiniz güçlü destekten dolayı şehrimiz adına teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan tarafından geleneksel olarak düzenlenen basın mensupları iftar buluşması, günün anısına toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.