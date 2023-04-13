Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Atatürk Devlet Hastanesi’nde hizmete giren yanık ünitesini yerinde inceledi. Ünitede görevli personeller ve hastaneyi ziyaret eden vatandaşlarla görüştü.

Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan ve Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Tosun, Atatürk Devlet Hastanesi’nde yeni hizmete açılan yanık ünitesini yerinde inceledi. Ardından Başkan Alan ve Başhekim Tosun, hastaları tek tek ziyaret ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundu. Konuyla alakalı açıklama yapan Başkan Alan, “Atatürk Devlet Hastanesi bünyesinde hizmete açılan bölgemizin ilk ve tek yanık tedavi ünitesini Başhekimimiz Opr. Dr. Hasan Tosun ile birlikte yerinde inceledik. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, görevli sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar, hastalarımıza acil şifalardiliyorum”dedi.