Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Adalet ve Kalkınma Partisi ’67’de 670 AK ekip ile 67 bin el sıkıyoruz’ diyerek toplandı.

İlçenin Kapalı Pazaryerinde gerçekleştirilen toplantıya; AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, AK Parti Milletvekili Adayları Muammer Avcı, Saffet Bozkurt, Ahmet Çolakoğlu, Nejdet Tıskaoğlu, Dilek Kaya, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, belediye başkanları, ilçe başkanları, belde başkanları, kadın kolları, gençlik kolları, belediye meclis üyeleri, İl genel meclisi üyeleri ve çok sayıda Ak Partililer katılım sağladı. Yoğun katılımın olduğu toplanma alanında çarşı merkezine doğru alkış ve ıslıklarla yürüyen AK Partililer, coşkulu bir şekilde belde ve mahallelere seçim çalışması yapmak üzere dağıldı.

Ömer Selim Alan, “14 Mayıs 2023 seçimlerinde buradan gençlerimize çağrımız, dünya üzerinde gençlere bu kadar değer veren Recep Tayyip Erdoğan’dan başka lider yok. Cumhurbaşkanımıza, adaylarımıza, özellikle ilk defa oy kullanacak gençlerimizden, üniversite de yüksek öğrenim gören kardeşlerimizden destek rica ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi yüksek öğrenim gören gençlerimize, evlatlarımıza bir defaya mahsus hem cep telefonu alımında hem de bilgisayar temininde vergi muafiyetinin müjdesini vermişti. Bunun yanında her ay 10 GB ücretsiz internet paketi hediye sözünü vermişti. Anlatmakla bitmez. Hem ülkemize hem Zonguldak’ımıza, gencimize, yaşlımıza, emeklimize her kesime Cumhurbaşkanımızın yaptıklarını anlatmaya ne zaman yeter ne bizim günümüz yeter. Bizlerde inşallah Teknofest kuşağı gençlerimizle beraber hem Zonguldak’ımızla hem Türkiye’mizle inşallah 14 Mayıs’ta sandıkları patlatacağız. Hem Cumhurbaşkanımıza Zonguldak’ımızdan hem de ülke genelinde inşallah rekor bir oyla balkon konuşması yapmayı Rabbim nasip eder diye dua ediyoruz. Buradan gençlerimizden çok güçlü bir destek bekliyorum. Genç bir belediye başkanı olarak genç kardeşlerimizden doğru adamla doğru zamanda Recep Tayyip Erdoğan tercih edeceğini tüm kalbimle inanıyorum. Hepsine başarılar diliyorum, gözlerinden öpüyorum. Gençler bizim için çok değerli, onlar bizim yarınlarımızın teminatı, geleceğimizin garantisi. Hepsinden çok büyük beklentimiz var. İnşallah bu makamlara da yarın biz o kardeşlerimize devredeceğiz. Onlar bayrağı bizim adımıza daha da yukarı taşıyacaklar. Ben hepsine çok güveniyorum, inanıyorum" dedi.