Kayseri Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan; "Ticaret Bakanlığı var, Sanayi Bakanlığı var, Tarım Bakanlığı var. Biz esnaf olarak 2 milyon 200 bin kişiyiz, bu az bir rakam değil. Eş ve çocuklarla 10 milyon. Bizim işlerimizin tek elden ve tez elden yapılması için bizim Esnaf ve Sanatkarlar Bakanlığı’na ihtiyacımız var" dedi.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Kayseri Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan deprem bölgesine kurulan konteyner çarşıları değerlendirerek; "Adamın parası var, alacak yer yok. Kadınların, çocukların ihtiyaçları var. Satın alacakları yer lazımdı. Belediyelerimizi tebrik ediyorum, bir daha yaparlarsa ’Ahi Evran Çarşısı yapın’ diyeceğim. Talas, Melikgazi, Kocasinan, büyükşehir hepsi de çarşı yaptık" dedi. Afet Bölgeside koordinatör Vali olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in çok beğenildiğini kaydeden Alan; "O bölgede Kayserili olmamız hasebiyle bölgede teşekkür edenler oldu. Valimizi çok beğeniyorlar, ’göndermeyiz’ diyorlar. Valimiz yeni geldi, tadına doyamadık daha. Görev sürem içerisinde 10-11 vali ile çalıştım, hepsinin kendine göre vasıfları var. Bir Saffet Arıkan Bedük geldi, 10 tane kalıcı hizmet yaptı. Vali Gökmen Çiçek, Kayseri’ye gelince de Afyon sucuğu ile ilgili çok şeye girmedi, bayağı güzel geçiş yaptı. Oradan gönderirken de hakikaten üzülerek göndermişler. Ne mutlu bir insan için bunların konuşulması. Vali de olsa, milletvekili de olsa Allah yolunu açık etsin" şeklinde konuştu.

"2 bine yakın esnafa kredi kullandırdık"

Kooperatif olarak 2 bine kadar esnafa kredi kullandırdıklarını ve sırada bekleyen 3 bine yakın esnaf olduğunu aktaran Başkan Alan, esnaf ve sanatkarlara teşekkürlerini iletti. Kayseri’de ödeme oranının yüzde 94 olduğunu aktaran Başkan Alan; "Cumhurbaşkanımız; TESK’in genel kuruluna katıldığında hem TESK başkanı hem esnaf ve sanatkar kardeşlerimiz ’500 olsun’ diye ısrarda bulundular. O da ’hayırlı olsun 500’ dedi. Bunun ardından para yetişmeyince cumhurbaşkanımızla toplantı yaptık. Bizim için 100 milyon TL ayırmıştı, buna bir 50 daha ekledi. Allah razı olsun, hala para geliyor. Bizim Kayseri ölçeğinde kefalet kooperatifi sayısı az. Genellikle rakamın yüksek olması, faizin bir miktar düşük olması, zamanın 60 ay olmasından dolayı da herkes almak istiyor. Dolayısıyla da bunu sıraya koyduk, para da geliyor. 2 bin oldu kredi verdiğimiz esnaf sayısı, 2 bin 500-3 bin civarı da sırada bekleyen var. Esnaf ve sanatkarımıza gerçekten teşekkür ediyorum. Ödeme yüzde 94. Dünyada en garanti para, kefalet kooperatifinin kefil olduğu para. Ortağımız ödemezse banka bizim hesabımızdan alır. Biz ondan sonra ortak ile muhatabız. Bu şartlar içerisinde ödeme yüzde 94. Biz de dikkat ediyoruz, ortak da dikkat ediyor" diye konuştu.

"Kayseri’nin nüfusu gündüz 2 milyon"

Kayseri’nin gündüz saatlerinde nüfusunun 2 milyonu bulduğunu sözlerine ekleyen Başkan Alan; "Kayseri’ye baktığımız zaman nüfusu 1 buçuk milyon. Hayır, gündüz nüfusu 2 milyon. O 1 buçuk milyon yatak nüfusu. Niye 2 milyon? Ticaret, turizm, özellikle hastane için gelenler var. Hakikaten Kayseri’nin gündüz nüfusu 2 milyon. Kayseri’de 410 bini aşkın trafiğe kayıtlı taşıt var. Yeni gelen arabası olan çok depremzedemiz var. Civar illerimizin plakalarıyla araç görmek mümkün Kayseri’de. Niğde, Nevşehir, Sivas, Yozgat, Kahramanmaraş, Malatya plakalı araç yoğunluğu var. Kayseri çok yoğunluk yaşıyor" ifadelerini kullandı.

"BAĞ-KUR’lunun emeklilik gün sayısı 7200’e inmesi lazım"

Bir BAĞ-KUR’lunun 9 bin iş gününde emekli olduğunu, bu sayının 7200’e inmesi gerektiğini vurgulayan Alan; "BAĞ-KUR’lu 9 bin iş gününde emekli oluyor. Biraz bizim bunu düzeltmemiz gerekir. Onun da 7 bine inmesi lazım. Evet işçi 8 saat çalışır, fazla çalışırsa mesai alır. Esnaf 12 saat çalışır. Evet iş yeri kendimizin ama, sağlık yönünden de bakmamız gerekir, çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu. Sabah 08.00’de açarız, akşam 20.00’de kapatırız. Yanında çalıştırdığın insan daha avantajlı. Bunu ileriki günlerde düzeltiriz" dedi.

"Esnaf Bakanlığı kurulmalı"

Ülkede 2 milyon 200 bin esnafın bulunduğunu, işlerin tek elden yapılması için Esnaf ve Sanatkarlar Bakanlığı’na ihtiyaç olduğunun altını çizen Başkan Alan; "Ticaret Bakanlığı var, Sanayi Bakanlığı var, Tarım Bakanlığı var. Biz esnaf olarak 2 milyon 200 bin kişiyiz, bu az bir rakam değil. Eş ve çocuklarla 10 milyon. Bizim işlerimizin tek elden ve tez elden yapılması için bizim Esnaf ve Sanatkarlar Bakanlığı’na ihtiyacımız var. Belli partilerin programında var ama ne denli olur bilemiyoruz" diye konuştu.

"Tüp kuyruğundan TOGG kuyruğuna geldik"

14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerin önemine de değinen Kayseri Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan; "Hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimi yapılacak. Hakikaten şuanda gördüğümüz Türkiye’deki tablo bence bayrak, toprak, ülke seçimi kim ne derse desin. Ülke olarak geldiğimiz yer bugün tüp kuyruğundan TOGG kuyruğuna geldik. Bunun gibi yapılanları biliyoruz. Son belli yerlerle ortaklıklar çok iyi şeyler değil. İnsanların 1 hafta 10 gün kala ülke adına sağlıklı karar vereceği kanaatindeyim. Hiçbir partiye karşılığım yok ama biraz da yaşım icabı yakinen konuları bildiğimizden dolayı çok dikkatli oy kullanılması gereken bir seçim" diye konuştu.