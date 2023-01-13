Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2022 ihracat rakamlarını değerlendiren Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan, "Elazığ’ımızın tarihinin en büyük ihracat rakamına ulaştığını görüyoruz. Elazığ cumhuriyetimizin 100. yılında, 2022 yılında kırdığı ihracat rekorunu geliştirecektir" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2022 ihracat rakamlarını değerlendiren Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan, "Elazığ’ımızın tarihinin en büyük ihracat rakamına ulaştığını görüyoruz. Elazığ cumhuriyetimizin 100. yılında, 2022 yılında kırdığı ihracat rekorunu geliştirecektir" dedi.

TİM tarafından 2022 ihracat rakamları açıklandı. Elazığ, verilere göre 2022 yılını tarihi bir rekorla kapattı. Elazığ ihracatı önceki yıl rekor kırarak 335 milyon 893 bin Dolar ile gerçekleşmişti. 2022 yılında ihracat 373 Milyon 667 bin Dolar olarak gerçekleşerek tarihinin en büyük ihracat rakamını yakalandı. Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, TİM verilerini değerlendirerek açıklamalarda bulundu.

Verilere göre Elazığ’ın tarihinin en büyük ihracat rakamına ulaştığını belirten Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, "Bütün dünyada yükselen enflasyona, krizlere rağmen üretip ihraç etmekten geri durmayan üyelerimizi yürekten tebrik ediyorum. Elazığ’ımızın potasiyelini göz önüne aldığımızda, hak ettiği noktadan hala çok uzakta olduğunu düşünüyor, projelerimizi bu düzlemde geliştiriyoruz. Elazığ cumhuriyetimizin 100. yılında, 2022 yılında kırdığı ihracat rekorunu geliştirecek” diye konuştu.

Başkan Alan, “TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun şahsımıza, ‘6. Bölge Teşviklerinin Elazığ’a kazandırılması senin eserindir’ sözleriyle bizleri onurlandırmıştı. Bugün ihracat rakamımız ile övünüyorsak bazı noktalara dikkat çekmemiz gerekiyor. O günden bu güne dikkatle incelenmesi gereken bir diğer veri ise artan istihdamımız ve fabrika sayısının artması. Bu kıymetli istatistiğin ihracatımıza olan katkıları yadsınamaz bir gerçek. Bizler Elazığ’ımıza hizmet etmekten şeref duyan insanlarız ve yeri geldiğinde bununla övünürüz. Elazığ’ımızın üretiminin, ticaret hacminin, ihracatının artması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapacağız da” şeklinde konuştu.