Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, depremzedeler onuruna düzenlenen iftar programına katıldı.

İlim Yayma Cemiyeti Zonguldak Şubesi tarafından mahallelerde ikamet eden depremzede vatandaşlar onuruna iftar programı düzenlendi. Programa İlim Yayma Cemiyeti Zonguldak Şube Başkanı İbrahim Cansız, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yıldız, İncivez Mahalle Muhtarı Hüseyin Cevher ve depremzede vatandaşlar katıldı. Programda depremzede vatandaşlar ve çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Ömer Selim Alan, "Ramazan’ın bereketini ve maneviyatını birlikte yaşadık. Rabbim sofralarımızı bereketlendirsin inşallah. İlim Yayma Cemiyeti tarafından mahallelerimizde ikamet eden depremzede vatandaşlarımız onuruna verilen iftar programına katıldık. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.