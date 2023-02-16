Programın ardından açıklama yapan Başkan Alan, “Hepimizi derinden sarsan, asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle ellerinden gelenin katbekat fazlasını gösteren ve çalışmalarını tamamlayarak şehrimize dönen mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun”dedi.

Ardından Zonguldak Belediye Başkanı Selim personellere teşekkür belgesi takdim etti.

Başkan Alan, bugün belediye binası toplantı salonunda deprem bölgelerinde dönen personelleri ağırlayarak hepsine teşekkür etti.

Zonguldak’ta deprem bölgelerinde çalışma yapan ve çalışmalarını tamamlayan personeller bugün Zonguldak’a döndü.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Türkiye’de bütün belediyelerde çalışan personeller, destek için deprem bölgelerine gitti.

Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, deprem bölgelerinde çalışma yapan ve kente dönen belediye personellerini makamında ağırlayarak teşekkür belgesi takdim etti.

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