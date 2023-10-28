Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılı ve ‘Türkiye Yüzyılı’ olarak nitelendirilen sürecin başlangıcı olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Aktürk mesajında şu ifadelere yer verdi:

"100’üncü yılında, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu için mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramımızın ve Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin 100. yılını gururla ve coşkuyla kutluyoruz. Bu ülkenin ortak geçmişi ve geleceğini paylaşan, tasada ve sevinçte bir olan fertleri olarak Cumhuriyetimize sahip çıkmak, birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe yürüyerek medeniyet yarışında daima en ön saflarda yer almak, Cumhuriyeti ve bu cennet vatanı bizlere miras bırakan ecdadımıza ve gelecek nesillerimize karşı borcumuzdur. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana geçen 100 yılda Türkiye Cumhuriyeti, büyüyen ekonomisi, sağlık, eğitim, bilim, kültür alanındaki hamleleri ve demokrasisiyle, dünyanın yükselen güçlü ülkeleri arasındaki yerini almış, önemli mesafeler kat etmiştir. Bizler de aynı ruhla çalışarak gelecek kuşaklara her alanda gurur duyacakları bir ülke bırakmak için gayret etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatta olan kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum.

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."