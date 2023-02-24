Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, tüm kamu, idari ve özel kuruluşlara açık çağrıda bulunarak, depreme hazır mıyız? sorusunu yöneltti.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, tüm kamu, idari ve özel kuruluşlara açık çağrıda bulunarak, depreme hazır mıyız? sorusunu yöneltti.

Başkan Aktürk, “6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler neticesinde maalesef birçok can ve mal kaybı yaşanmıştır. Erzincan’ın da aktif fay hatlarının üzerinde bulunduğu ve muhtemel depremin gerçekleşeceği iller arasında olduğu dikkate alındığında uzmanlar tarafından sık sık uyarılar yapılmaktadır. Erzincan’daki tüm yapı ve binalarımızla, depreme ne kadar hazırlıklı olduğumuz konusunda derin endişelerimiz bulunmaktadır.” dedi.

Bu nedenlerle, Erzincan’da bu konuda yetkili kamu kurumlarınca alanında uzman bir kurul oluşturularak, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun, kaliteli yapıların inşa edilmesi amacıyla çıkarılan 4708 sayılı yapı denetimi hakkında kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca ilde bulunan tüm yapıların depreme dayanıklılık konusunda bilimin önerdiği en etkili ve uygun yöntemlerle ivedilikle incelenmesi, riskli olduğu belirlenen yapıların derhal boşaltılarak yıkılması hususuna dikkat çeken Aktürk, şöyle konuştu:

“Deprem bölgesinde yapılan incelemelerde, zemin katta yer alan iş yeri ve özellikle zincir marketlerde kullanım alanının genişletilmesi amacıyla kolon ve kiriş kesiminin yapıldığı, bunun da yapıyı depreme karşı savunmasız bıraktığı hususları da dikkate alınarak, öncelikle ilimizdeki bina altı iş yerlerinde bu kapsamda ivedilikle etkin bir denetimin yapılmasının gerektiği, inşaat izni verecek tüm kamu ve idari makamların, ruhsat talep edilen bölgede bilimsel verilere dayalı zemin etüdü yapılması konusunda gerekli özeni göstermeleri, bina yapımına sakıncalı olan zeminlere (dere yatağı, sıvılaşma riski yüksek zemin, dolgu zemin vb.) inşaat yapılmasına müsaade edilmemesi, bina yapımı sırasında kullanılan yapı malzemelerinin standartlara uygunluğunun etkin bir şekilde denetlenmesi, başlayan inşaatların her aşamada denetlenerek imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun kaliteli yapıların meydana getirilmesinin temin edilmesi,

İlimizdeki tüm kurum ve kuruluşlar ile yetkililerin, toplumdaki deprem bilinci, ilk yardım hizmetleri ve afet yönetimi konusundaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla eğitim çalışmaları yapmaları gerekmektedir.

Erzincan Barosu olarak, deprem gerçeğinin farkında olduğumuzu belirterek; yetkililerden bu konuda gerekli tüm tedbirlerin almasını, denetimlerin etkin bir şekilde yapılmasını ve vatandaşlarımızın afet yönetimi konusunda belirli aralıklarla bilgilendirilmesini talep eder, Baromuzca bu konularda İlimizde üzerimize düşen tüm görev kapsamı gereğince hazır ve işbirliğine açık olduğumuzu saygıyla bildiririz.”