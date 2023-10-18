Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği’nin aldığı ücretsiz ulaşım kararına yönelik açıklamalarda bulundu.

Başkan Aktaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Özel Halk Otobüsleri Birliği’nin almış olduğu ücretsiz ulaşıma yönelik karar, esnafın mağdur olduğu şehirler için gündeme gelmiş olup, şehrimizde böyle bir değişiklik söz konusu değildir. Özel halk otobüsü esnafımızla yaptığımız anlaşmalar gereği, yolcu başı veya kilometre başı ödeme yapılmaktadır. Ücretsiz seyahatlerin oluşturduğu mali külfet Bursa Büyükşehir Belediyemiz tarafından sübvanse edilmektedir. Kıymetli hemşehrilerimiz, gönül rahatlığıyla yolculuk yapabilirsiniz."