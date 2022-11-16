İklim değişikliğine bağlı olarak kuraklık tüm etkisini hissettirirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi ‘vatandaşları susuz bırakmamak adına’ tüm hazırlıklarını sürdürüyor. Barajlarda 70 günlük su rezervi bulunduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa’yı susuz bırakmayız ancak tasarrufu da ihmal etmemeliyiz” dedi.

İklim değişikliğine bağlı olarak kuraklık tüm etkisini hissettirirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi ‘vatandaşları susuz bırakmamak adına’ tüm hazırlıklarını sürdürüyor. Barajlarda 70 günlük su rezervi bulunduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa’yı susuz bırakmayız ancak tasarrufu da ihmal etmemeliyiz” dedi.

Bursa’da susuzluk problemi yaşanmaması için yatırımlarını ara vermeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, beklenen yağışların gelmemesi üzerine her türlü senaryoya karşı çalışmalarını güncel tutuyor. Bursa’da son 100 yılın en kurak beşinci yılının yaşandığı 2019’da dahi vatandaşları susuz bırakmayan Büyükşehir Belediyesi, ilgili tüm paydaşlarla birlikte hazırlanan ‘kriz eylem planı’ ile gerekli tedbirleri ihmal etmeden alıyor.

Bursa’nın su ihtiyacının yüzde 85’inin Nilüfer ve Doğancı barajlarından sağlandığını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Barajı’nın yıllık su kapasitesinin 60 milyon, Doğancı Barajı’nın ise 125 milyon metreküp olduğunu belirtti. Aynı havzada daha üst kottaki Nilüfer Barajı’nın varlık amacının yağışların yetersiz olduğu dönemlerde Doğancı Barajı’na su takviyesinde bulunabilmek olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “15 Kasım’dan itibaren, Nilüfer Barajı’ndaki suyun tamamını Doğancı Barajı’na sevk ettik. Doğancı Barajı’ndaki su seviyesini yüzde 50’lere çektik. Barajlara hiç su girişi olmaması halinde dahi 70 günlük su rezervimiz bulunuyor. Kuraklığın en kavurucu biçimde yaşandığı 2019’da bile Bursa’yı susuz bırakmadık. Sürekli güncel tuttuğumuz kriz eylem planlarıyla, Bursa’yı bundan sonra da Allah’ın izniyle susuz bırakmayız. Kış mevsiminin başlamasıyla yağışlı döneme giriyoruz. Ancak vatandaşlarımızdan özellikle istirham ediyorum. Evlerde, camilerde veya işyerlerinde kullandıkları suları ziyan etmeden değerlendirsinler. Suyu tasarruflu kullanalım. Her bir damlayı önemseyerek kullanalım” dedi.