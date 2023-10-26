Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Arpaçay Belediyesi’ne tam donanımlı 1 itfaiye aracı hibe edildi.

Arpaçay ilçesinde bir çok projeye destek olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Arpaçay Belediyesi’ne 1 itfaiye hibe ederek belediyenin araç filosuna katkı sağladı.

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay’ın girişimleriyle Kars’a gönderilen itfaiye aracını Arpaçay Belediyesi teslim aldı.

Başkan Erçetin Altay, “Yeni itfaiye filomuza güç kattı. Bundan böyle ilçemizde ve çevresinde meydana gelebilecek yangınlara bu yeni araçlarımızla daha hızlı müdahale edebileceğiz. Hibe itfaiye araçlarını bize kazandıran Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan Arpaçay Belediyesi araç filosuna katılan yeni itfaiye ile birlikte belediye bölgeye 2 itfaiye aracıyla hizmet verecek.