Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 196’ıncı yılı nedeniyle ‘telsizden yaptığı anonsla’ Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı personelini kutladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 196’ıncı yılı nedeniyle ‘telsizden yaptığı anonsla’ Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı personelini kutladı.

Yeniçeri Ocağı’nın 1826 yılında kapatılmasıyla oluşturulan Zabıta Teşkilatı, bu yıl 196. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’da vatandaşların huzur ve güveni için yoğun bir mesai harcayan zabıta personelini ziyaret etti. Zabıta Dairesi Başkanlığında personelle birlikte pasta kesen Başkan Aktaş, daha sonra telsizden anons yaparak, zabıta personelini tebrik etti. Yurt dışında olması nedeniyle kutlama etkinliklerine katılamadığını hatırlatan Başkan Aktaş, tüm personele görevlerinde başarılar diledi.