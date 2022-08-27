Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kurum bünyesinde yaz stajı yapan üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kurum bünyesinde yaz stajı yapan üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin farklı hizmet birimlerinde staj yapan üniversite öğrencileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile buluştu. Meclis Toplantı Salonu’ndaki programda gençlerle tek tek sohbet eden Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin işleyişi, staj döneminin önemi hakkında bilgi vererek kendi tecrübelerini de öğrencilere aktardı. Yaz staj döneminden memnun kaldıklarını dile getiren öğrenciler ise verimli geçirdikleri stajın kendilerine ileride katkı sunacağına inandıklarını söyledi.

Okullarda öğretilen teorik bilgilerin staj döneminde pratiğini yapma imkanı verildiğini söyleyen Başkan Aktaş, “Tecrübe dünyanın en pahalı kavramıdır. Bu açığı hızlı kapatmak da gençlerin elinde. Çok fazla üniversite mezunu olması moralinizi de bozmasın. Üniversiteyi bitirmek hala ayrıcalıktır. Ama işin pratiğini de kesinlikle es geçmeyin. Sahayı öğrenin. Kendinizi geliştirmeniz ve yapacağınız yüklemeler sizleri diğerlerine göre daha güçlü yapacaktır. Kendinizi de ‘ileride mutlaka okuduğum bölümün mesleğini yapacağım’ diye şartlandırmayın. Önemli olan hayatta başarılı ve mutlu olabilmektir. Ben de aynı sıralardan geçtim. Ama bu ülkeye her alanda insan lazım. Yurtdışında da farklı iş imkanları bulacaksınız. O yüzden büyük düşünün. Dar kalıplardan çıkın” dedi.

Mezun olduktan sonraki ilk yıllarda zorlukla karşılaşılabileceğini anlatan Başkan Aktaş, o sıkıntılı süreci atlatanların koşmaya başlayacağını dile getirdi. Başkan Aktaş, “Kendinize güvenin. Zorlukları geçerek iş hayatında mücadele ederseniz daha başarılı olursunuz. Mücadeleyi bırakmayın. Ülkemize ve şehrimize güvenin. Büyükşehir Belediyesi’nde staj yaparak katkı sunduğunuz için teşekkür ediyorum. Umarım her şey gönlünüze göre olur. Hayatta başarılar diliyorum” diye konuştu.