Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir kolejin öğrencileriyle buluştuğu ‘Kariyer Günleri’ temalı söyleşide, tecrübelerini paylaşarak, gençlere tavsiyelerde bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir kolejin ‘Kariyer Günleri’ söyleşileri kapsamında gençlerle bir araya geldi. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşiye öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra, Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kahya ile okul kurucuları Erdal Kaya ve Mustafa Özdemir de katıldı. Programda Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, öğrencilerin sorduğu soruları yanıtlarlarken, öğrencilerin hedefe ulaşmak için önce kendilerine inanmaları gerektiklerini söyledi.

Türkiye’de gençlerin günlük sosyal medya kullanım ortalamasının 7,5 saat olduğuna dikkat çeken Başkan Aktaş, “Sizi okullarınıza gönderen anne ve babalarınızın en büyük beklentisi, ’yavrularımız iyi insan olsun, ahlaklı olsun, iyi bir kariyer sahibi olsun.’ Başka beklentileri yok. Türkiye’de gençlerin sosyal medya kullanım günlük ortalaması 7,5 saat. Bu yıllarda, bu kullanımları mümkün olduğunca kısıtlayın. Bu vakitten biraz olsun kitap okumaya, ders çalışmaya ayırdığınızda eminim ki çok daha başarılı olacaksınız. Yabancı dil konusunu mutlaka önemseyin” dedi.

Öğrencilerden öncelikle hedeflerini iyi belirlemelerini isteyen Başkan Aktaş, “Benim üniversitedeki en büyük hayallerimden biri iş adamı olmak ve insanların hayatına olumlu yönde dokunmaktı. Sizler de ne iş yaparsanız yapın, hangi mesleği seçerseniz seçin, ufkunuzu ve vizyonunuzu geniş tutun. Kendinizi en iyisini yapmak için hazırlayın. İnanmak başarmanın yarısıdır. Kişi kendisini tanıyorsa başaramayacağı şey yoktur” diye konuştu.

Söyleşinin sonunda öğrencilerin fotoğraf ve imza taleplerini geri çevirmeyen Başkan Aktaş’a okul kurucuları Erdal Kaya ve Mustafa Özdemir ziyaretten dolayı teşekkür etti. Başkan Alinur Aktaş, okuldaki sınıfları gezerek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.