Kamu Sen Ardahan il Temsilcisi Ercan Aktaş, İstanbul İstiklal Caddesi’nde gerçekleşen terör saldırısını kınadı.

Kamu Sen Ardahan il Temsilcisi Ercan Aktaş, İstanbul İstiklal Caddesi’nde gerçekleşen terör saldırısını kınadı.

Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, hain saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 81 kişinin de yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, "Huzurumuza ve birlikteliğimize darbe vurmaya yönelik bu terörist eylemini şiddetle lanetliyor, patlamada hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Eli kanlı teröristlerin genç, yaşlı, kadın, çocuk demeden masumlara karşı gerçekleştirdiği bu insanlık dışı saldırı, terörün gerçek yüzünü bir kere daha ortaya koymuştur. Güvenlik güçlerimizin yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucunda terörün başını ezdiğimiz bu günlerde, ülkemizin en kalabalık bölgelerinden birinde böyle bir eylemin gerçekleştirilmesi, teröristlerin son çırpınışlarıdır. Bu eylemin kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine atılan çirkin iftiraların hemen arkasından gerçekleşmesini manidar buluyor, terör örgütlerinin sivil uzantılarının yaptığı algı operasyonlarıyla ülkemizi hangi noktaya çekmek istediğinin bir kere daha açığa çıktığını görüyoruz. Terör örgütleri ve onların gizli açık uzantılarının emellerine ulaşamayacağını, Türk milletinin her bir ferdinin hainler karşısında birlikte ve dimdik ayakta olduğunu bir kez daha tüm dünyaya ilan ediyoruz’’ dedi.