Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde eğitim gören Bursalı öğrencilerle bir araya gelerek, tecrübe paylaşımında bulundu. Gençlere seslenen Başkan Aktaş, “Hayalleriniz, hedefleriniz, geleceğe dair bir inancınız varsa başarılı olursunuz. Kendini geliştiren, revize eden ve hazırlayan herkesin önü açıktır” dedi.

Yoğun programına rağmen sık sık eğitim kurumlarını gezip, öğrencilerle bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yeni durağı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi oldu. Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Dekan Prof. Dr. Levent Mercin ve Dumlupınar Üniversitesi Mezunları Derneği Başkanı Mutlu Çınar ile birlikte konferans salonunda Kütahya’da okuyan Bursalı öğrencilerle buluşan Başkan Aktaş, hayata dair tecrübelerini gençlerle paylaştı. Kendi öğrencilik yılları ve iş hayatından örnekler vererek öğrencilere nasihatlerde bulunan Başkan Aktaş, Uludağ Üniversitesi’nde okuduğunu ve yüksek lisansını da Dumlupınar Üniversitesi’nde yaptığını hatırlattı. Bu sebepten dolayı kendini Kütahya’ya ait hissettiğini belirten Başkan Aktaş, “Bursalı öğrencilerin, Uludağ Üniversitesi’nden sonra en fazla tercih ettiği üniversite, Dumlupınar Üniversitesi’dir. Dumlupınar’da toplam 60 bin öğrenci var ve her 10 öğrenciden birisi Bursalı. Yani 6000’dan fazla Bursalı öğrenci Kütahya’da okuyor. Geçen sene 425 gencimiz burs için Burskoop’a başvuruda bulunmuş ve 270 gencimiz burs almaya hak kazanmış. 24 arkadaşımız da Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde çeşitli birimlerde staj görmüş. Dumlupınar’ın hem şehir hem de ülke adına ciddi kazanç olduğunu düşünüyorum. Bu üniversite Kütahya’ya hayat veren bir unsur. Burası ülkenin geleceği adına da önemli bir kaynak” dedi.

Gençlerin büyük düşünmesini isteyen Başkan Aktaş, Orta Doğu’dan kanın gövdeyi götürdüğünü, bebekler başta olmak üzere masum insanların katledildiğini hatırlattı. 70 sene önce insanlık namına Kore’ye asker göndermiş bir milletin Filistin’deki katliama sessiz kalamayacağını söyleyen Başkan Aktaş, “Türkiye’de 209 üniversite ve milyonlarca öğrenci var. Fotoğrafa lütfen büyük bakın. Bizim her alanda ehil insanlara ihtiyacımız var. Donanımlı olmak zorundayız. Bu yıllar toplama yapılacak yıllardır. Sırtınızdaki küfeyi doldurun. İngilizcenin yanında bir dil daha öğrenin. Üniversite hayatı bir gün bitecek. Ehliyetsiz araba kullanılmaz. Ehliyet şart. Ama arabayı da ehliyet kullanmıyor. Okullarda aldığınız bilgiler çok kıymetli ama dışarıda bambaşka bir hayat var. Hayalleriniz, hedefleriniz, geleceğe dair bir inancınız varsa başarılı olursunuz. Kendini geliştiren, revize eden ve hazırlayan herkesin önü açıktır. Bunu bir fırsat bilin. Kendinize yatırım yapın. Belediyelerin ve diğer kamu kurumlarının sizlere sunduğu tüm imkanlardan yararlanın. Bursa Büyükşehir Belediyesi Genç Kulübü ve Biko ile irtibatlı olun. Sizin buralara gelmenizde duasıyla, maddi desteğiyle, yüreğiyle yanınızda olan anne ve babalarınız var. Onlar sizden sadece okumanızı ve hayata tutunmanızı bekliyor” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik çalışmaları ve diğer çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Aktaş, gençlik konusunun kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi. Göreve geldikleri gibi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı’nı kurduklarını anlatan Başkan Aktaş, “Çünkü bizler gençlerin hayatına dokunmak zorundayız. Hepsi bizim için değerli kıymetli. Ana kucaklarından başlayıp üniversiteye hazırlık kurslarına ve diğer aşamaya varana kadar farklı destek ve katkılarla insanların hayatına dokunuyoruz. Konu gençlerle alakalı olduğu zaman mazeretimiz yok. Amacımız, bu kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Hayır dualarını almaktır” dedi.