Fransa’nın Fas karşısında 2-0 kazanarak finale çıktığı maç sonunda Aktaş, gençlerle sohbet edip fotoğraf çektirirdi. Önümüzdeki günlerde oynanacak Arjantin-Fransa final maçını da hep birlikte izleyeceğinin müjdesini gençlere duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş 2022 Dünya Kupası’nda finale çıkan son takımın belli olacağı Fransa-Fas yarı final karşılaşmasını Görükle Gençlik Merkez’inde gençlerle izledi. Zaman zaman kritik pozisyonların yaşandığı maçta Alinur Aktaş’ın da oldukça heyecanlı olduğu görülürdü. O renkli anlar ise kameralara yansıdı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Dünya Kupası’nda yarı final oynayan Fransa-Fas maçını Görükle’de bulunan Gençlik Merkez’inde gençlerle izledi. Alinur Aktaş’ın maç sırasında oldukça heyecanlı olduğu görüldü. Aktaş, maç sonrasında gençlerle sohbet edip fotoğraf çektirdi.

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