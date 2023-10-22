Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinde düzenlenen söyleşide Bursalı öğrencilerle bir araya geldi.

Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Ahmet Yakupoğlu Amfisi’nde düzenlenen söyleşiye Başkan Alinur Aktaş’ın yanı sıra Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, dekanlar, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, "İçimizden çıkan ve üniversitemizi tercih ederek bizleri onurlandıran Belediye Başkanımız bizler için çok kıymetlidir. Kendisi Bursa’ya yaptığı hizmetlerle sayısı 60 bini aşan öğrencilerimiz için rol model mezunlarımızdan birisidir. Onunla gurur duyuyoruz" dedi.

“Bu zulüm bitsin, bu kan bu gözyaşı son bulsun artık”

Konuşmasında Filistin’de yaşanan şiddet olaylarına da değinen Prof. Dr. Kızıltoprak, "İnsan olarak yeryüzünde yaratılmışların en onurlusu olan bireyler olarak diyoruz ki, bu zulüm bitsin artık. Bu kan, bu gözyaşı artık bir son bulsun. Bunu en güçlü şekilde söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz. O topraklara barış gelene kadar, o topraklarda devlet terörü bitene kadar, bizim gücümüz yetene ve son nefesimizi verene kadar gerçeği haykırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

“Eğitim konusu yerel yönetimlerin de çalışma alanında”

Rektör Kızıltoprak’ın ardından söz alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursalı öğrencilere şehir hakkında yürütülen projelerden söz etti. Eğitimin ülkenin olduğu kadar yerel yönetimlerin de çalışma alanında olduğuna dikkat çeken Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesinin bu alanda çeşitli etkinlikler yürüttüğünü kaydetti. Aktaş, konuşmasının sonunda başta Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde okuyan öğrenciler olmak üzere üniversite çağındaki gençlere ve gelecekte siyaset yapmayı planlayanlara tavsiyelerde bulundu.

Söyleşi, Rektör Kızıltoprak’ın, Başkan Aktaş’a hediye sunumu ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak etkinlik sonunda Başkan Aktaş’ı Rektörlük makamında ağırladı. Sohbet şeklinde geçen görüşmede taraflar kurumlar arası iş birliğinin imkanlarını konuştu. Görüşme sonunda Rektör Kızıltoprak ve Başkan Aktaş karşılıklı iyi dileklerini sundular.

Başkan Aktaş’ın ziyareti tarafların karşılıklı hediye sunumunun ardından sona erdi.