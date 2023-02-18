Depremin olduğu günden bu yana yıkımın yaşandığı bölgelerde enkaz altında kalan vatandaşları kurtarabilmek için canlarını dişlerine takan depremin görünmez kahramanları gönüllü arama kurtarma ekipleri, memleketlerine dönmeye başladı. Depremin 203. saatinde Muharrem ve Hidayet Polat çiftini enkaz altından canlı çıkarmayı başaran BAKUT ekibini Bursa dönüşünde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Refik ve 10 gündür hasret çeken aileleri ile birlikte yoğun bir kalabalık karşıladı.

Depremin olduğu günden bu yana yıkımın yaşandığı bölgelerde enkaz altında kalan vatandaşları kurtarabilmek için canlarını dişlerine takan depremin görünmez kahramanları gönüllü arama kurtarma ekipleri, memleketlerine dönmeye başladı. Depremin 203. saatinde Muharrem ve Hidayet Polat çiftini enkaz altından canlı çıkarmayı başaran BAKUT ekibini Bursa dönüşünde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Refik ve 10 gündür hasret çeken aileleri ile birlikte yoğun bir kalabalık karşıladı.

Depremin ardından içişleri Bakanlığı tarafından Gaziantep Koordinatörü olarak görevlendirilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, süreci çok yakından takip ettiğini belirterek emeklerinden dolayı BAKUT ekibini tek tek kutlayıp destekleriyle her zaman yanlarında olacağını söyledi.

Daha sonra başkan Aktaş, BAKUT lideri Cihat Öz’den bölge hakkında son durumu öğrenip birlikte istişarelerde bulundu.