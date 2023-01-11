Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, taş üstüne taş koyabilmek için canla başla çalıştıklarını, ‘İzmir, Ankara ve İstanbul ile kıyaslandığında’ Bursa’da çok daha iyi işler çıkardıklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, taş üstüne taş koyabilmek için canla başla çalıştıklarını, ‘İzmir, Ankara ve İstanbul ile kıyaslandığında’ Bursa’da çok daha iyi işler çıkardıklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Bursalı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde basın çalışanlarıyla akşam yemeğinde buluşan Başkan Aktaş, tek tek masaları gezerek, yaptıkları haberlerle Bursa’ya değer katan basın çalışanlarının gününü kutladı. Büyükşehir Belediyesi’nin son 5 yıl içinde ulaşımdan altyapıya, spordan çevreye kadar her alanda hayata geçirdiği çalışmaların anlatıldığı kısa filmin izlenilmesinin ardından kürsüye gelen Başkan Aktaş, 550’den fazla şantiyede çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bir işin başlamasından bitirilmesine kadar geçen zorlu süreçleri şehre anlatabilecekleri mecraların gazete, televizyon ve internet medyası olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, bir önceki yıl 93 binlerde olan ulusal medyaya yansıyan Bursa Büyükşehir Belediyesi haberlerinin geçen yıl 170 bini aştığını söyledi.

Yoğun çalışma

Bursa’da üretim yapan büyük firma merkezlerinin şehir dışında olması yüzünden Bursa’nın vergi gelirlerinden hak ettiği payı alamadığını hatırlatan Başkan Aktaş, “’Taş üzerine taş koyabilir miyiz?’ diye hesap yapmaktayız. Bursa olarak çok iyi işler çıkarıyoruz. Bizi 300-400 bin nüfuslu yerlerle kıyaslamayın. Bizi daha büyük ölçekli yerlerle kıyaslanmanız gerekiyor. İzmir, yüzde 50 büyüğümüz bir şehir. Tüm projelere bakıldığında 2-3 kat fazla yatırım yaptığımızı söyleyebilirim. Ankara 6 milyon nüfuslu, iki takımız bir şehir. Eğer proje bazlı baksanız, sosyal projelerse, gençlik projesiyse misli misli fazla çalışmamız var. İstanbul ile nüfus olarak kıyaslandığında da farklı bir manzara ortaya çıkmaz” dedi.

“Ön yargımız yok”

Bursa’da kendisi ile farklı dünya görüşünde olan, şahsına ve AK Parti’ye karşı eleştirel bakan basın mensupları bulunmasının doğal olduğunu, herkesin aynı fikirde olmasının beklenemeyeceğini kaydeden Başkan Aktaş, “Lakin gazeteciliği tehdit aracı ve silah gibi kullanıp, birilerini tehdit edenleri veya iftira noktasında yer alanları asla kabul etmem mümkün değil. Bu şehirde hep beraber yaşıyoruz. Bursa bizim şehrimiz. Bursa’nın ulaşımı, çevresi, sağlığı, eğitimi, altyapısı bizim için kıymetli. Bu nedenle, eleştirilerden de ‘alınabilecek hisse varsa’ alıyoruz, hatta mutlu oluyoruz. Hiçbir ön yargımız yok. Her şeyi çok iyi yaptığımızı da söylemiyoruz. Hayatımızı sürdürdüğümüz, çoluk çocuğumuzla, sevdiklerimizle beraber yaşamaktan gurur duyduğumuz Bursa’da taş üstüne taş koymaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Bursa sanayi kenti

Bursa’nın sanayi şehri olduğunu, bu gerçeği kimsenin yadsıyamayacağını dile getiren Başkan Aktaş, “Ancak bundan sonraki adımlarımızda gerçekten dikkatli olmamız lazım. ‘Sanayi olsun da nasıl olursa olsun’ mantığıyla sanayileşme, eminim ki Bursalı hemşerilerimizin de tasvip edeceği konu değil. Nitelikli, katma değeri yüksek sanayiden söz ediyoruz. Plansız bölgelerin planlı sanayiye dönüşmesi Plansız sanayileri planlıya dönüştürelim ve katma değeri yüksek işler yükleyelim bu şehre” şeklinde konuştu.