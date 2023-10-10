Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2023 yılında milli formayla uluslararası başarı elde eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularını ağırladı. Sporcuları tebrik eden Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün amaçlarından birinin de yetenekli sporcuları tespit ederek milli takımlara kazandırmak olduğunu söyledi.

Bünyesindeki 24 branş ve binlerce sporcuyla Bursa’nın sporda önemli bir lokomotifi olan Büyükşehir Belediyespor’un milli formayla derece elde eden sporcuları Başkan Alinur Aktaş’ı ziyaret etti. Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Gökhan Dinçer ve kulüp antrenörlerinin de hazır bulunduğu ziyarete, uluslararası müsabakalarda madalya kazanan sporcular, Para-Atıcılık Dünya Şampiyonu Aysel Özgan, Modern Pentlanton U17 Avrupa Üçüncüsü Eda Özrodop, Bocce Dünya İkincisi Hüseyin Önder ve Dünya Altıncısı Emirhan Şahiner, İsviçre Açık Avrupa Karate Şampiyonası +84Kg ikincisi Umut Eren Gündoğ, Büyükler Karate Balkan üçüncüsü Emir Buğra Gencan ve 16 yaş 400m serbest şampiyona rekortmeni Özgür Yonca katıldı.

Sporcularla sohbet eden ve yarışlar hakkında bilgi toplayan Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyespor’un Bursa’da yaşayan herkesi sporla buluşturmayı hedeflediğini söyledi. Derece elde eden sporcuları tebrik eden Alinur Aktaş, “Milli formayı terleterek şehrimizin ismini duyuran tüm sporcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyespor’un amacı bütün şehri sporla buluşturmak ama içlerinde yetenekli olanları tespit ederek onları daha ileri düzeye getirerek milli formayı giymelerini sağlamak. Yaz ve Kış Spor Okulları’yla binlerce evladımızı ağırlıyoruz, önemli bir altyapı çalışmamız var. Kulüp başkanımız, yöneticilerimiz başta olmak üzere kulüp idarecilerimize, sporcularımıza emek veren kıymetli antrenörlerimize, kıymetli ailelerimize ve sporcu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. İnşallah sporcularımızı daha güzel başarılarıyla ağırlayalım, daha güzel başarılar duyalım, şahit olalım istiyoruz’ diye konuştu.

Program sonunda Başkan Alinur Aktaş sporculara altın ve çeşitli hediyeler verirken, Kulüp Başkanı Gökhan Dinçer ise, Türkiye Atletizm Federasyonu Fatih Çintimar tarafından gönderilen milli takım eşofmanını Başkan Aktaş’a teslim etti.