Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencilerini, alanında uzman isimlerle bir araya getiren BTÜ Konuşmaları’nın bu haftaki konuğu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş oldu. Aktaş, hayata ve üniversite yıllarına dair bilgi ve tecrübelerini, öğrencilere aktararak tavsiyelerde bulundu.

BTÜ Konuşmaları çerçevesinde, akademisyen, bilim insanı, sanayici, iş insanı, bürokrat gibi alanında uzman yetişmiş insan kaynakları, öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Her çarşamba günü gerçekleştirilen programın bu haftaki konuğu olan Başkan Alinur Aktaş, öğrencilere ‘büyük düşünün’ çağrısında bulundu. Üniversite yıllarının çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, “Hayatınızda iki tane önemli nirengi noktası var, ailenizle yaşadığınız dönem ve üniversite süreciniz Üniversite yıllarında sizler kendinize kattığınız değerlerle geleceğe hazırlanıyor olacaksınız. Toplum içinde var olmadan önce son olarak burada yoğurulacak ve ayaklarınızın üzerinde duran nitelikli bireyler olarak burada şekilleneceksiniz. Lütfen üniversiteyi sadece kamu kurumunda çalışmak için düşünmeyin. Daha büyük düşünün, daha fazlasını isteyin. Dışarıda sizi bekleyen büyük bir yarış var. Üniversite döneminde kim kendisine ekstra bir özellik katıyorsa, bilgi küfesini dolduruyorsa o yarışta öne geçer” diye konuştu.

Üniversiteden alınan diplomanın çok kıymetli olduğunu ancak bunun da deneyimlerle zenginleştirilmesi gerektiğini kaydeden Aktaş, “Dış dünyayı, özel sektörü tanımaya çalışın, buralarda vakit geçirmeye özen gösterin. Üniversite yıllarda kendinize yapacağınız bu iyiliğin ilerleyen dönemde sizin için çok büyük bir kazanç olacağını unutmayın. Burası genç, dinamik, donanımlı ve konusunda uzman hocaların olduğu bir üniversite Şehirde de ciddi bir alt yapı mevcut. Buradan aldığınız bilgileri dışarıda kullanmak noktasında kendinize hedefler koyun. Gerçekten güçlü beyinlere ihtiyacımız var. Kendinizi dünya standartlarına göre yetiştirin. Mutlaka yabancı dil öğrenin, idealleriniz olsun, geleceğe dair bir ön görünüz olsun ve bunların yanında mutlaka eleştirin ve öneride bulunun” dedi.

Bursa’da öğrenci olmanın ciddi bir avantaj sağladığını dile getiren Aktaş, “Bu şehri tanıyın. Bursa, bilinen birkaç özelliğinden ibaret değil. Günlerce gezebileceğiniz pek çok alan var. 11 müze, 1 sanat galerisi, Zindankapı, Mevlevihane, İznik, Uludağ, Kozahan, Surlar Buralar hep tanımanız bilmeniz gereken noktalar. Şehrinizi tanırken diğer yandan da lütfen öğrenci topluklarına üye olun, sosyalleşin. Biz bu noktada size her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

BTÜ’nün ayrıcalıklı bir üniversite olduğunu da vurgulayan Başkan Aktaş, “Güzel bir üniversitemiz, harika heyecanlı bir Rektörümüz var. Rektör yardımcılarımızın da her biri çok kaliteli akademisyenler. Yani BTÜ yönetimi akademik bilgisinin yanında yüreğini de bu işin içerisine katmış durumda. Biraz çabayla BTÜ’nün ön plana çıkmaması için hiçbir neden yok” dedi.

Üniversite ve öğrenciler için verimli olacak projeler noktasında elinden geleni yapmaya hazır olduğunu da aktaran Aktaş, “Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, yakın zamanda Bursa’ya gelecek. Geldiklerinde kendilerine, BTÜ’lü öğrencilerimizin kampüs içerisindeyken daha verimli vakit geçirmesi adına bir proje sunacağım” dedi. Aktaş, tecrübelerini aktardıktan sonra öğrencilerden gelen soruları yanıtladı, isteklerini not aldı. Programın sonunda BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Aktaş’a teşekkür plaketi sundu. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

BTÜ konuşmaları nedir?

Dönem sonuna kadar her çarşamba günü gerçekleştirilecek olan BTÜ Konuşmaları çerçevesinde, akademisyen, bilim insanı, sanayici, iş insanı, bürokrat gibi alanında uzman yetişmiş insan kaynakları öğrencilerle buluşmaya devam edecek. Konuklar, öğrencilere sektör bilgilerini ve deneyimlerini aktaracak, öğrenciler de konuklara merak ettiklerini sorma fırsatı bulacak. BTÜ Konuşmaları’na düzenli olarak katılan öğrenciler bir sosyal seçmeli dersini almış sayılacak ayrıca bu programı sosyal transkriptlerine ekleyebilecekler. BTÜ Konuşmaları’nın her bölümü etkinlikten bir gün sonra https://www.youtube.com/@BursaTeknikUni kanalından da yayınlanmaya devam edecek.