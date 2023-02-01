Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Yalnızbağ Yerleşkesinde, Davarlı, Hürrem Palangası, Dereyurt, Osman Gazi, Yalnızbağ ve Esentepe Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Yalnızbağ Yerleşkesinde, Davarlı, Hürrem Palangası, Dereyurt, Osman Gazi, Yalnızbağ ve Esentepe Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Bekir Aksun düzenli bir şekilde gerçekleştirdiği Mahalle toplantılarında vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Bekir Aksun Mahalle toplantılarına Yalnızbağ Yerleşkesinde, Davarlı, Hürrem Palangası, Dereyurt, Osman Gazi, Yalnızbağ ve Esentepe Mahalleleri ile devam etti.

Erzincan Belediyesi tarafından "Mahalleli Soruyor Başkan Cevaplıyor" sloganı ile başlatılan Mahalle toplantıların 24’üncüsü Yalnızbağ Yerleşkesinde, Davarlı, Hürrem Palangası, Dereyurt, Osman Gazi, Yalnızbağ ve Esentepe Mahallesi sakinlerinin katılımı ile Çay başında bulunan Yalnızbağ Düğün salonunda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda daha sonra 3 yıl içerisinde Erzincan Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar ve planlanan projelerin anlatıldığı tanıtım videosu izlendi.

Belediye Başkanı Bekir Aksun konuşmasında toplantıya katılımlarından dolayı mahalle sakinlerine teşekkür ederek, Erzincan Belediyesi olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Belediye Başkanı Bekir Aksun’un konuşmasının ardından soru - cevap kısmına geçildi. Mahalle halkının istek ve sorunlarını dinleyen Başkan Aksun, Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri vatandaşların sorularını cevaplandırdılar.