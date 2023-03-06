Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesini imzaladı.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesini imzaladı.

Belediye Başkanı Bekir Aksun, belediyede çalışan kamu görevlilerinin mali ve sosyal durumunu iyileştirmek için Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Yerel Hizmet-Sen Erzincan Şubesi Başkanı Savaş Ağsu ve yönetim kurulu üyelerinin katılımları ile memurlar için Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesini imzaladı.

Belediye Başkanı Aksun, sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.