Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, şehir genelinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, şehir genelinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Erzincan’da alt ve üst yapı çalışmaları devam ederken Belediye Başkanı Bekir Aksun, sahaya inerek şehir genelinde devam eden çalışmaları takip ediyor. Kızılay Mahallesinde asfalt çalışmasının yapıldığı 1002. sokak, kaldırım yapımı devam eden Ülkü Spor Kompleksi ve Esentepe alanında incelemelerde bulunan Başkan Aksun, belediye başkan yardımcılarından ve ilgili birim müdüründen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Aksun; “Erzincan Belediyesi olarak şehir genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ulaşım kalitesini arttırmak için başlattığımız asfalt serim çalışmalarımız, yaya güvenliği için kaldırım çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimize özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. Daha yaşanılabilir bir Erzincan için çalışmalarımız devam edecek.” dedi.