Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Mahalle toplantılarına Kavakyolu Yerleşkesi, Kavakyolu, Keklikkayası ve Paşa Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Mahalle toplantılarına Kavakyolu Yerleşkesi, Kavakyolu, Keklikkayası ve Paşa Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Erzincan Belediyesi tarafından "Mahalleli Soruyor Başkan Cevaplıyor" sloganı ile başlatılan Mahalle toplantıların 22’ncisi Kavakyolu Yerleşkesi, Kavakyolu, Keklikkayası ve Paşa Mahallesi sakinlerinin katılımı ile Şehit Nazmi Ermurat İlkokulu toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda daha sonra 3 yıl içerisinde Erzincan Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar ve planlanan projelerin anlatıldığı tanıtım videosu izlendi.

Kavakyolu Yerleşkesi, Kavakyolu Mahallesi Muhtarı Turabi Baydan, Keklikkayası Mahallesi Muhtarı İnan Dağdeviren ve Paşa Mahallesi Muhtarı Recep Demir konuşmalarında; Mahallelerinde yapılmasını istedikleri işler hakkında isteklerini anlattı.

Belediye Başkanı Bekir Aksun, “Kavakyolu yerleşkemizin çok değerli sakinleri davetimize icabet ettiğiniz için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Erzincan her yerleşkesi ile bir başka güzel. Kavakyolu’na ilk geldiğimizde yapabileceklerimizi anlattığımızda Allah razı olsun sizlerde güven duydunuz bizlere onay verdiniz. Sizlerin o güvenine layık olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Değerli hemşerilerim biz Erzincan’a yapmış olduğumuz yatırımlarla şunu ifade ediyoruz; Evraklara imza atmıyoruz biz Erzincan’a imza atıyoruz. Projelerimizle Erzincan şimdiye kadar 40 yıllık problemlerini çözerek geliyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Bekir Aksun’un konuşmasının ardından soru - cevap kısmına geçildi. Mahalle halkının istek ve sorunlarını dinleyen Başkan Aksun, başkan yardımcıları ve birim müdürleri vatandaşların sorularını cevaplandırdılar.

Programın son bölümünde ise Kavakyolu Yerleşkesi, Kavakyolu Mahallesi Muhtarı Turabi Baydan, Keklikkayası Mahallesi Muhtarı İnan Dağdeviren ve Paşa Mahallesi Muhtarı Recep Demir Belediye Başkanı Bekir Aksun’a plaket taktim ettiler.