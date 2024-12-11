Dulkadiroğlu ilçesinde yerinde dönüşüm alanlarında incelemelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, “Özellikle konteynerlerde bekleyen ve bir an önce yuvalarına kavuşmayı umut eden vatandaşlarımız için bu sürecin hızla ilerlemesi bizleri memnun ediyor” dedi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin ardından yürütülen inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler alan Başkan Akpınar, felakette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.

Yaralılara şifalar dileyen Başkan Akpınar, “Bugün, bu zorlu günlerin ardından toparlanma çalışmalarını yerinde incelemek ve sizlerle paylaşmak üzere buradayız. Belediyemizin önünde yer alan bu önemli bölgede, firmamız ve emekçi kardeşlerimiz büyük bir özveriyle çalışmalara devam ediyor. Türkiye’nin ve dünyanın en başarılı firmalarından biri olan inşaat firması, burada altyapı ve zemin çalışmalarına başlamış durumda. İnşallah, inşaat süreci hızla tamamlanarak iş yerleri ve daireler hak sahiplerine teslim edilecek. Özellikle konteynerlerde bekleyen ve bir an önce yuvalarına kavuşmayı umut eden vatandaşlarımız için bu sürecin hızla ilerlemesi bizleri memnun ediyor. Ayrıca, Güneşli Kocabaş Sitesi’nin hemen yanındaki belediyemize ait bir araziyi Emlak Konut Firması’na tahsis ettik. Bu karar, bölgedeki dönüşüm çalışmalarının daha hızlı ve etkili bir şekilde ilerlemesine katkı sağlayacak. Bu süreçte emeği geçen tüm firma yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür ediyor, bölgemizin yeniden ayağa kalkması için hep birlikte gayret göstermeye devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.