Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, her hafta farklı bir mahallede düzenledikleri mahalle toplantılarının bu hafta Yeniyurt Mahallesi’nde gerçekleştirildiğini belirtti. Başkan Akpınar, bu toplantılar sayesinde vatandaşların istek ve taleplerini doğrudan yerinde dinleyerek hızlı çözümler ürettiklerini ifade etti.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek, onların istek ve taleplerine kulak verdiklerini kaydetti. Başkan Akpınar, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Vatandaşlarımızla bir araya gelmek, mahallelerimizin ihtiyaçlarını ilk elden öğrenmek ve yerinde çözümler sunmak için her hafta farklı bir mahallede toplantılar düzenliyoruz. Yeniyurt Mahallemiz de bu hafta ziyaret ettiğimiz adreslerden biri oldu. Belediye başkan yardımcılarımız ve ilgili birim müdürlerimizin de katılımıyla vatandaşlarımızın talep ve önerilerini değerlendirerek, mahallelerimizi daha yaşanabilir hale getirme yolunda adımlar atıyoruz.”

Başkan Akpınar, Yeniyurt Mahallesi sakinlerinin belediye hizmetlerine olan katkı ve desteklerinin kendileri için büyük önem taşıdığını vurgularken, Dulkadiroğlu’nu vatandaşlarla birlikte daha güzel bir geleceğe taşımak için çalıştıklarını ifade etti.