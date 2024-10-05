Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, "Amacımız, mahallelerimizdeki yaşam kalitesini artırmak ve her bir vatandaşımızın huzurlu bir ortamda yaşamasını sağlamaktır. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda projelerimizi şekillendiriyoruz" dedi.

Başkan Akpınar, Ulutaş Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda, mahalledeki sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Başkan Akpınar, mahalle halkının taleplerini yerinde dinleyerek, özellikle altyapı eksiklikleri, yol bakım ve onarım çalışmaları ile çevre düzenlemeleri gibi konuların öncelikli olarak ele alınacağını belirtti. Toplantıda ayrıca, sosyal alanların geliştirilmesi ve çocuklar ile gençlere yönelik projeler üzerinde duruldu.

Vatandaşların taleplerini dikkatle dinleyen Başkan Akpınar, Dulkadiroğlu Belediyesi’nin her zaman halkın yanında olduğunu ve sorunların çözümü için gerekli adımların hızla atılacağını vurguladı.

Mahallede yapılacak olan altyapı çalışmaları ve sosyal projelerin kısa sürede hayata geçirileceğini ifade eden Başkan Akpınar, "Amacımız, mahallelerimizdeki yaşam kalitesini artırmak ve her bir vatandaşımızın huzurlu bir ortamda yaşamasını sağlamaktır. Sizlerin talepleri doğrultusunda projelerimizi şekillendiriyoruz" dedi.

Ulutaş Mahallesi’nde yapılan toplantıya yoğun katılım gösteren mahalle sakinleri, Başkan Akpınar’a taleplerini ileterek, sorunların çözümü noktasında belediyeye güvenlerini dile getirdiler.