Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Murat Akkurt Gençlik Merkezi’nde düzenlenen kahvaltı programında engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda, Başkan Akpınar engelli vatandaşların toplumsal yaşama aktif katılımını teşvik eden çalışmalara dikkat çekti. Konuşmasında, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştıracak projelerin önemine vurgu yapan Başkan Akpınar, şu ifadelere yer verdi: “Engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Onların hayat standartlarını yükseltmek, sosyal hayata katılımlarını artırmak ve her alanda erişilebilir bir Dulkadiroğlu oluşturmak bizim öncelikli görevimizdir” dedi.

Programda, Dulkadiroğlu Belediyesi’nin engelli bireyler için yaptığı projelerden örnekler sunularak, gelecekte hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar da paylaşıldı.

Başkan Akpınar, “Herkes için eşit ve erişilebilir bir hayat” anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ederek, Dünya Engelliler Günü’nün toplumda farkındalık oluşturması temennisinde bulundu.

Program, engelli bireyler ve aileleriyle gerçekleştirilen sohbetlerin ardından sona erdi.