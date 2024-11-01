Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, yapımı süren ve tamamlandığında ulaşım açısından büyük kolaylık sağlayacak olan Çağlayancerit yolunda incelemelerde bulundu.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, bölgedeki vatandaşların hayatını kolaylaştıracak ve ulaşım süresini kısaltacak olan Çağlayancerit yolunun genel ulaşım ağındaki stratejik konumuna dikkat çekerek, projenin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Akpınar, yoldaki incelemeleri sonrası yaptığı açıklamada, "Çağlayancerit yolunun tamamlanmasıyla bölgedeki hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak, ulaşımda konfor ve hız sağlayacağız. Bu projeyi yakından takip ediyor ve her aşamada halkımızın en hızlı şekilde faydalanmasını sağlamak için tüm çabayı gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Projenin tamamlanmasıyla Çağlayancerit ve çevresindeki mahallelerde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesinin artacağına, bölgedeki ulaşım sorunlarının giderileceğine ve ticari faaliyetlerin canlanacağına dikkat çeken Başkan Akpınar, “Hemşehrilerimizin refahı için çalışmaya, onları ulaşımda daha güvenli ve hızlı yollarla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.