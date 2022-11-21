Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, özel durumlu gençlerin evlerinin önüne kadar kilit parke taşı ve sıcak asfalt serimi yaptırdıktan sonra güzel vakit geçirmeleri için de salıncak kurdurdu.

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, özel durumlu gençlerin evlerinin önüne kadar kilit parke taşı ve sıcak asfalt serimi yaptırdıktan sonra güzel vakit geçirmeleri için de salıncak kurdurdu.

Tuşba’yı engelli vatandaşların da rahatlıkla yaşayabileceği engelsiz bir kent haline getirebilmek için özel bir çaba gösteren Başkan Akman, Çolpan ve Çakırbey mahallelerinde oturan özel durumlu gençlerin dışarıda kaliteli zaman geçirmeleri için evlerinin önüne salıncak kurdurdu. Daha önce ağaç ile demirden yapılan ve sallanmaya elverişli olmayan salıncakları Başkan Akman’ın talimatları ile kaldıran belediye ekipleri, yerine yenilerini kurdu. Belediye ekipleri, günün önemli bir bölümünü çok sevdiği salıncağında geçiren özel durumlu gencin yağışlı havalardan ve güneşten olumsuz etkilenmemesi için de üzerine çatı yaptılar.

“Engelsiz Bir Tuşba” hedefiyle özel durumlu bireyleri topluma kazandırmak amacıyla birçok projeye imza attıklarını söyleyen Başkan Akman, “Onların taleplerine cevap verecek, yaşamlarını kolaylaştıracak hizmetleri üretmeye çalışıyoruz. Özel durumlu evlatlarımızın salıncak talebine duyarsız kalamazdık. Bu evlatlarımız için evlerinin önüne salıncak kurdurduk. Ayrıca tüm mahallelerimizdeki hasta, yaşlı ve özel durumlu vatandaşlarımızın evlerinin kapısına kadar kilit parke taşı veya sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyoruz” dedi.

Salıncağına kavuşan özel durumlu gençlerin mutluluğu gözlerinden okunurken, aileleri ise Başkan Akman’a teşekkür ettiler.