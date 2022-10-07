Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (S.A.V) dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili’ni bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (S.A.V) dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili’ni bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Başkan Akman, yayınladığı tebrik mesajında; kandillerin toplum hayatında çok özel bir önemi ve vazgeçilmez yerinin olduğu söyledi. İnsanlığa rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimizin doğumu vesilesiyle kutlanan Mevlid Kandili’nin de bu özel günlerin başında yer aldığını dile getiren Başkan Akman, “Bütün insanlığa rahmet elçisi olarak gönderilen ve insanların en hayırlısı olan Peygamber Efendimizin yeryüzünü şereflendirmeleri insanlık tarihinin en müstesna, en önemli hadiselerinden biridir” dedi.

Bu geceyi idrak ederken Peygamberimizi ve O’nun sünnetlerini daha iyi anlamak gerektiğini vurgulayan Başkan Akman, O’na iman etmenin, O’nun ümmeti olmanın ve O’nu sevmenin mutluluğunun yaşanması gerektiğini söyledi. Başkan Akman, “Peygamberimizin insanlığa bıraktığı mirası anlamak için önemli bir fırsat olan Mevlid Kandili, toplumsal huzurun, barışın, birlik ve beraberliğin tesisini sağlayan eşsiz bir fırsattır. Böylesi fırsatların en iyi şekilde değerlendirmesi gerekir. Bu gece; Peygamberimizin hayatını, mesajlarını yeniden hatırlayacağımız, düşüneceğimiz ve insanlığa getirdiği bütün değerleri anlayıp, hayatımızı O’nun güzel ahlakıyla güzelleştirebileceğimiz bir manevi yenilenme fırsatıdır” ifadelerini kullandı.

Ahlakıyla, hoşgörüsüyle, adaletiyle, merhametiyle, bütün insanlığa kucak açan Hazreti Peygamberimizin öğütlerine uymaya ve onun yolundan gitmeye bugün daha fazla ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Başkan Akman, “Bu vesileyle birliğimizin, beraberliğimizin, dayanışmamızın güçlendirmesi dileğiyle, milletimizin ve İslam Aleminin Mevlid Kandili’ni ve Mevlid-i Nebi Haftası’nı tebrik ediyor, yapılan ibadet ve duaların makbul olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.