Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Malazgirt Zaferi’nin 951’inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Malazgirt Zaferi’nin 951’inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında 26 Ağustos 1071’de Sultan Alparslan ve silah arkadaşlarının üstün cesaret ve kahramanlıkları sayesinde Anadolu kapılarının aziz milletimize açıldığını belirten Başkan Akman, Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi ile birlikte bu toprakların ebedi ata yurdu olarak tescillendiğini söyledi. Başkan Akman mesajının devamında ise “Bu bereketli topraklar üzerinde asırlardır tüm saldırılara rağmen birlik, beraberlik ve barışa dayanan anlayışın hakim olması sayesinde ayakta kalmıştır. Atalarımızın bizlere miras bıraktığı değerlerle, birlik ve beraberlik içinde emin adımlarla geleceğe doğru ilerlemekteyiz” dedi.

Malazgirt Zaferinin en zor şartlarda milletin yeniden dirilişinin, yeniden ayağa kalkışının, yeniden geleceğine sahip çıkışının sembolü olduğunun altını çizen Başkan Akman, gücünü maneviyatından alan bu milletin tarih boyunca eşsiz zaferler kazanarak, Anadolu’nun başka bir millette vatan olmayacağını ispat ettiğini ifade ederek, “Cumhuriyetimizi daha aydınlık yarınlara taşırken Malazgirt ruhu her daim yol göstericimiz olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Sultan Alparslan ve şanlı ordusu olmak üzere Anadolu’yu bizlere yurt edinen tüm kahramanlarımız ile vatan uğruna canını seve seve veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” şeklinde konuştu