Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105’inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Başkan Akman, yayımladığı mesajında; binlerce yıllık tarihi geçmişi ile birçok medeniyete başkentlik yapmış Van’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105’inci yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bu milletin şanlı tarihi boyunca vatanına, milletine, bağımsızlığına ve milli değerlerine büyük bir aşkla bağlı olduğunu ifade eden Başkan Akman, “Bu millet değerlerine yönelen her türlü tehdidi canını ortaya koyarak bertaraf etmeyi kendine vazife bilmiştir” dedi.

Van için 2 Nisan’ın gurur günü olduğunun altını çizen Başkan Akman, “Bundan 105 yıl önce milletimizin bağımsızlığına olan tutkusu, yurdun dört bir yanında olduğu gibi Van’da da tezahür etmiş ve milletimizin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini büyük bir destan yazarak tüm dünyaya kanıtlamıştır” diye konuştu.

Kendilerine düşen görevin; tarihin her döneminde milletin gösterdiği bu azim, inanç ve kahramanlık destanını, gelecek nesillerimize doğru bir şekilde aktarmak olduğunu söyleyen Başkan Akman, “Bu düşüncelerle güzel Van’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 105’inci yıl dönümünü tebrik ediyor, şehrimizin kurtuluş mücadelesi ve ülkemizin bölünmez bütünlüğü uğrunda hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmet ve gazilerimizi minnetle yad ediyorum” şeklinde konuştu.