Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, tarafsız ve özgür bir basının varlığı, güçlü demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olduğunu söyledi.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 24 Temmuz 1908 tarihinde basında sansürün kaldırılması ile demokrasi ve özgürlük yolunda önemli bir adımın atıldığını kaydetti. Farklı görüş ve düşüncelerin seslendirilmesinde ve ortak yaşama kültürünün gelişmesinde basının önemli görevler üstlendiğini dile getiren Başkan Akman, “Halkımıza doğru haber alma imkanı sağlayan ve düşüncelerini başkaları ile paylaşmasına aracı olan basın kuruluşları, önemli bir toplumsal görev icra etmektedir” dedi.

İçinde bulunduğumuz iletişim çağında her insanın bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme hakkı modern dünyada bir gerçek olduğunun altını çizen Başkan Akman, “Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde yeni iletişim araçları artarken, toplumun doğru bilgilendirilerek şuurlandırması, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması, kamuoyu oluşturulması gibi önemli görev ve sorumlulukları üstlenen basın, meslek ilkelerini ve etiğini gözetmeli, kişilik haklarına ve özel hayatın gizliliğine saygı göstermeli ve doğru olmayan haberlerden kaçınmalıdır” ifadelerini kullandı.

Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basının, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında geldiğini dile getiren Başkan Akman, “Bu duygu ve düşüncelerle gece gündüz büyük fedakarlık ve özveriyle görev yapan yerel gazete, dergi, radyo, internet haber siteleri, haber ajansları temsilcileri olmak üzere bütün basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı tebrik ediyor, görevlerini yerine getirirken hayatını kaybeden değerli basın çalışanlarını da rahmetle anıyorum” şeklinde konuştu.