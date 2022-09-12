Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 2022-2023 eğitim öğretim yılının öğrenci, öğretmen, veli ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 2022-2023 eğitim öğretim yılının öğrenci, öğretmen, veli ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

2022-2023 eğitim öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, geleceğin teminatı olan öğrencilerin okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuştuğu yeni bir eğitim öğretim dönemine daha başlıyor olmalarının sevinç ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. Başkan Akman, “Kalkınmanın, ekonomik ve sosyal refahın, iyi yaşam şartlarının en önemli sağlayıcılarından birinin eğitim olduğu yapılan bilimsel araştırmalarla ortaya konulmuştur” dedi.

Bir toplumun geleceğe güvenle bakmasının yegane şartı iyi eğitilmiş bir nesilden geçtiğini vurgulayan Başkan Akman, “Bu yüzden geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en güzel şekilde yetiştirilmesi herkesin ortak hedefi olmalıdır. İyi yetişmiş bir nesil, ülkemizin en önemli sermayesidir. Güçlü ve kalkınmış bir Türkiye yolu da eğitimden geçmektedir. Bu nedenle çocuklarımızın başarılı bir eğitim almaları için hep beraber gayret etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Yeni eğitim öğretim yılını; araştıran, sorgulayan, bilgi üretebilen ve bilimsel gelişmeleri takip edebilen nesillerin yetiştirilmesine vesile olmasını dileyen Başkan Akman, “Bu duygu ve düşüncelerle başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere tüm eğitim camiasının 2022-2023 eğitim öğretim yılının tebrik ediyor, tüm idareci, öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.