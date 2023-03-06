Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, bugüne kadar birçok badireyi eşi benzeri görülmemiş bir devlet-millet dayanışmasıyla geride bıraktıklarını belirterek, “Ülkece, ‘asrın felaketi’ olarak tanımlanan depremin yol açtığı yıkımın üstesinden geleceğiz” dedi.

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, bugüne kadar birçok badireyi eşi benzeri görülmemiş bir devlet-millet dayanışmasıyla geride bıraktıklarını belirterek, “Ülkece, ‘asrın felaketi’ olarak tanımlanan depremin yol açtığı yıkımın üstesinden geleceğiz” dedi.

Berat Kandili vesilesiyle bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, bu özel günlerin bağışlanma ve arınma gecesi olduğunu söyledi. Berat Kandili’nin; insanlar için tefekkür etme, küslükleri giderme ve gönül dünyasını temizleme fırsatı sunduğunu dile getiren Başkan Akman, “Bu mübarek gecede gerçek manada istifade edebilmenin yolu, nefsi muhasebe ve vicdani sorgulamadan geçiyor” ifadelerini kullandı.

Yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ülke olarak çok zor bir dönemden geçtiklerini dile getiren Başkan Akman, “Merkez üstü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizde büyük yıkımlara sebebiyet veren deprem felaketi hepimizi derinden üzdü. Tuşbalılar olarak tüm imkanlarımızla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Bu zor günlerimizde birbirimize sahip çıkmalı, afet bölgesindeki kardeşlerimize yardım elimizi uzatmaya devam etmeliyiz” şeklinde konuştu.

Hepimizin yüreğinde derin yaralar açan deprem felaketinden dolayı millet olarak kenetlenmeye ihtiyaç duyduklarını anlatan Başkan Akman, “Bu mübarek gecede depremzede kardeşlerimize dualarımızı eksik etmeyelim. Başta Tuşbalı hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin Berat Kandili’ni tebrik ediyor, kandilin bütün insanlığa huzur ve mutluluk getirmesi, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.