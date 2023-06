Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Baba; bizlere hayatın anlamını, zorluklarla başa çıkmayı, güzellikleri paylaşmayı öğreten, ailenin koruyucusu ve kollayıcısı olan en değerli varlıktır” dedi.

’Babalar Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ailenin temel direği olarak görülen babanın bir çınar ağacı gibi gölgesinde huzur bulduğumuz varlıklar olduğunu kaydetti. ’Baba’ bir çocuğun söylediği ilk sözlerden birisi olduğunu ifade eden Başkan Akman, "Bu sözün değerini dün olduğu gibi bugün de çok iyi biliyoruz. Onlara layık birer evlat olmak, sevgi ve saygı göstermek, hepimiz için yerine getirilmesi gereken bir vefa borcudur" dedi.

Aile bireylerinin mutluluğunu kendi mutluluğu olarak gören, tecrübeleri ile her zaman yol gösterici olan babalarımıza, gösterilecek sevgi ve saygı onlar için en büyük armağan olduğunu vurgulayan Başkan Akman, "Bizlere adaleti, merhameti, paylaşmayı, dayanışmayı ve sorumluluğu öğreten babalarımız, aileleri için her zorluğa göğüs gerer ve her zaman ailesinin mutluluğunu kendi mutluluğundan önce tutar. Üzerimizde hakkı olan anne ve babalarımızın gönlünü hoş tutmak da tüm evlatların görevidir" ifadelerini kullandı.

“Hiçbir karşılık beklemeden yaşam boyu varlıklarıyla bize güç veren, şefkat ve sevgisini bizden esirgemeyen babalarımız, geleceğe hazırlanmamız ve sosyal hayata atılmamız konusunda önemli yer tutar” diyen Başkan Akman, "Her şartta bize destek olan ve tüm zorluklarla mücadele etmeyi öğreten başta şehitlerimizin babaları olmak üzere tüm babalarımızın ’Babalar Günü’nü tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.