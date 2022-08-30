Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 30 Ağustos Zaferi; bir milletin en zor şartlarda yeniden dirilişinin, ayağa kalkışının ve geleceğine sahip çıkışının sembolü olduğunu söyledi.

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 30 Ağustos Zaferi; bir milletin en zor şartlarda yeniden dirilişinin, ayağa kalkışının ve geleceğine sahip çıkışının sembolü olduğunu söyledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, aziz milletimizin ve kahraman ordumuzun bağımsızlık ve istiklal adına gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği büyük zaferi kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti. Başkan Akman, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın, asırlardır hür yaşayan ve şanlı tarihi zaferlerle dolu bir milletin, bağımsızlığına göz dikenlere karşı, yokluklara rağmen azimle, inançla, birlik ve beraberlik içinde tek vücut olarak toprağını nasıl müdafaa ettiğinin canlı bir örneği olduğunu kaydetti. Başkan Akman, “30 Ağustos Zafer Bayramı ile milletimiz, vatan topraklarının asla işgal edilemeyeceğini, ezanların asla dindirilemeyeceğini, bayrağın göklerden asla indirilemeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya ilan etmiştir” dedi.

Bu aziz milletin, tüm imkansızlıklara rağmen milli ve manevi değerlerini canını ortaya koyarak korumasını bildiğini dile getiren Başkan Akman, “Bu millet inandığı yoldan asla dönmemiş, varlığına kastedilmesine izin vermemiştir. Bundan sonra da sürekli değişen ve gelişen şartlara uygun olarak başarıyla gerçekleştirilen büyük projeler ve AK Parti hükümetleri tarafından yapılan yasal düzenlemeler, Cumhuriyetimizin 2023 vizyonu ile Büyük Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkma hedefi için millet olarak gayretlerimiz artarak devam etmektedir” diye konuştu.

Bu milletin, tarihin hiçbir döneminde boyunduruk altına girmediğini ve özgürlüğünden asla taviz vermediğini vurgulayan Başkan Akman, “Bu duygu ve düşüncelerle, başta bu zaferi bizlere armağan eden Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bu topraklar için seve seve canını veren aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, kahraman ordumuzun ve milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.