Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, tüm canlılar için vazgeçilmez olan suyun; ekonomik ve sosyal kalkınmanın da temelini oluşturduğunu söyledi.

22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, tatlı su kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve kaynakların sürdürülebilir yönetimine odaklanmasını sağlamak amacıyla 1993’ten bu yanan her yıl 22 Mart tarihinin ‘Dünya Su Günü’ olarak kutlandığını belirtti. Bu yıl ki etkinliklerin ‘Ortaklıklar ve İşbirliği Yoluyla Değişimi Hızlandırmak’ temasıyla yapılacağını dile getiren Başkan Akman, “Sahip olduğumuz su kaynaklarını en verimli ve tasarruflu şekilde kullanmak zorunda olduğumuzu unutmamalıyız” dedi.

Küresel ısınma, iklim değişikliği ve hızlı nüfus artışı gibi nedenlerle dünyada olduğu gibi ülkemizde de su kaynaklarının ciddi bir tehlike altında olduğunu vurgulayan Başkan Akman, bu nedenle yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının her zamankinden daha fazla korunmasına ihtiyaç duyulduğunu anlattı. Başkan Akman, “Her damlası önemli olan suyu tasarruflu kullanmamız gerekir. Su tasarrufunun ilk adımı da şuurlu bir şekilde tüketmektir. Evde yapacağımız birkaç basit yöntemle tonlarca suyu tasarruf edebiliriz” ifadelerini kullandı.

Her bir damlasının nice canlılara hayat, toprağa bereket olan suyun en iyi şekilde korunması, asla göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getiren Başkan Akman, her bir bireyin hayati öneme sahip en temel ihtiyacı olan suyun korunmasına yönelik çaba sarf etmesi ve su gönüllüsü olması gerektiğini kaydetti. Başkan Akman, “Bu duygu ve düşüncelerle 22 Mart Dünya Su Günü’nü tebrik ediyor, suyun tüm tabiatın temel yaşam kaynağı olduğundan hareketle tüm Tuşbalı hemşehrilerimi su kaynaklarına sahip çıkmaya davet ediyorum” diye konuştu.